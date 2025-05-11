Dois alunos do Ifes morrem após carro cair em ribanceira em Santa Teresa

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos Crédito: Redes sociais

Um acidente de carro resultou na morte de dois alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa, Região Serrana. O caso aconteceu na tarde de ontem (10), após o veículo cair em ribanceira na ES 261, na região de Rio Saltinho, em Santa Teresa.

As vítimas foram identificadas como Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, sem idade divulgada, e Jessé Araújo Martins dos Santos, 18 anos. Eles faziam os cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrados ao Ensino Médio, respectivamente. Já o motorista do veículo, identificado como José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo, na condução de veículo automotor, e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nesta terça-feira (13)

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão veicular, por volta das 14h30. As equipes chegaram ao local e constataram que um Fiat Strada havia descido a ribanceira. A garota foi encontrada morta ainda dentro do carro. O outro passageiro chegou a ser levado à ambulância do Samu, mas não resistiu e também morreu.

O condutor do carro precisou ser retirado das ferragens e foi atendido pelo Samu no local, sem necessidade de condução à unidade de saúde. A ocorrência ficou a cargo da PM.

Em nota publicada nas redes sociais, o Ifes de Santa Teresa informou que será realizado um momento de reflexão nesta segunda (12), às 8 horas, na quadra poliesportiva do Campus.

A Polícia Militar (PM) informou que, quando chegou ao local do acidente, uma equipe já estava prestando atendimento. A PM ainda disse em nota que a equipe policial permaneceu no local aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros para resgatar uma das vítimas.

Também foi visto pelos militares um homem de 68 anos sendo atendido pelos profissionais de saúde. Ele era o condutor do veículo envolvido no acidente. O motorista foi conduzido ao hospital pela equipe do Samu. Posteriormente, ele fez o teste do etilômetro, que deu positivo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Aracruz.

A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado duas vezes em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado.

Carro fica destruído após cair em ribanceira Crédito: Redes sociais

A Polícia Científica (PCIES) explicou que a perícia foi acionada por volta das 16h20 para uma ocorrência de capotamento. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Veja nota publicada pelo Ifes Santa Teresa na íntegra:

Com profunda tristeza o Ifes Campus Santa Teresa comunica o falecimento de seus estimados discentes Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos, dos cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrados ao Ensino Médio, respectivamente, ocorrido ontem, dia 10 de maio de 2025.

No intuito de prestar homenagens aos mesmos e elaborar de uma forma coletiva a consternação que hoje se faz presente em toda a comunidade escolar pela despedida tão precoce desses dois jovens, será realizado um momento de reflexão amanhã, dia 12 de maio de 2025, às 08h, na quadra poliesportiva do Campus. Para tanto, contamos com a presença de todos os nossos alunos e servidores. Na ocasião, também serão orientadas outras ações a serem realizadas nesse período de luto.

Os horários e locais de velórios e sepultamentos serão divulgados posteriormente.

Defesa alega que motorista desmaiou ao volante

Procurada por A Gazeta, a advogada Hariany Nogueira, que faz a defesa de José Carlos Batista de Mello, disse que seu cliente conhecia as vítimas, Raysla e Jessé, e estava dando carona aos jovens. Os três saíram juntos de Patrimônio de Santo Antônio, distrito localizado em Santa Teresa, e seguiam em direção a Fundão quando o acidente aconteceu.

Segundo a advogada, a prisão de José Carlos ocorreu em razão do flagrante relacionado ao duplo homicídio culposo, "onde a soma das penas impossibilita que a autoridade policial arbitre fiança". "Só a título de exemplificação, se uma pessoa consumir um bombom de licor e realizar o bafômetro, já iria constar uma quantidade ínfima de álcool", alegou Hariany.

A advogada destacou ainda que José Carlos permaneceu no local do acidente e procurou prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar.