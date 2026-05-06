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Opinião da Gazeta

Armadilha para bikes elétricas: mistério das tachinhas precisa de solução e punição

Pelo que se noticiou até o momento, os prejuízos têm sido dos proprietários de bikes elétricas, mas o perigo é geral, inclusive para os pedestres, que podem se ferir ao passar pelo local

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 01:00

Públicado em 

06 mai 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas
Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas Crédito: Leitor A Gazeta e Oliveira Alves

Quando acontece uma vez até pode ser obra do acaso, mas se começa a se repetir é preciso buscar respostas. Em abril e maio, houve pelo menos dois episódios envolvendo vários ciclistas que tiveram os pneus de suas bicicletas elétricas furados por tachinhas jogadas na calçada da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, no sentido Vitória-Serra. 


É preciso ir atrás dos responsáveis, pois, mais do que prejuízos, há risco de acidentes sérios. Existem câmeras na região e os equipamentos devem ser acionados pelas autoridades para tentar solucionar esse mistério. E as vítimas estão sendo orientadas a registrar boletim de ocorrência, como indicou a Guarda Municipal de Vitória, por ser essa uma etapa fundamental da notificação de crimes.


Pelo que se noticiou até o momento, os prejuízos têm sido dos proprietários de bikes elétricas, mas o perigo é geral, inclusive para os pedestres, que podem se ferir ao passar pelo local. 


Seja qual for o motivo desses objetos terem sido colocados ali, isso não pode continuar se repetindo. Como diz a máxima popular, o jabuti não foi parar em cima do poste sozinho. Alguém é responsável.


Na Rodovia das Paneleiras, a margem do sentido Vitória-Serra é ocupada por uma calçada, e é nessa parte da estrutura que os episódios têm sido registrados, pouco depois da região do antigo Aeroporto de Vitória. A ciclovia de mão dupla é demarcada na outra margem, no sentido Serra-Vitória.


Até agora só há especulação: seriam armadilhas para as bike elétricas, não se sabe se como uma forma de protesto pelo uso da calçada ou para roubá-las. Independentemente da motivação, o que precisa haver é uma solução para que esse absurdo não continue se repetindo.


A prefeitura e as autoridades de trânsito precisam agir com rigor para acabar com esse vandalismo no espaço público e impedir que se espalhe por outras regiões da cidade. O mal deve ser cortado pela raiz.


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