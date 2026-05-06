Armadilha para bikes elétricas: mistério das tachinhas precisa de solução e punição

Quando acontece uma vez até pode ser obra do acaso, mas se começa a se repetir é preciso buscar respostas. Em abril e maio, houve pelo menos dois episódios envolvendo vários ciclistas que tiveram os pneus de suas bicicletas elétricas furados por tachinhas jogadas na calçada da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, no sentido Vitória-Serra.





É preciso ir atrás dos responsáveis, pois, mais do que prejuízos, há risco de acidentes sérios. Existem câmeras na região e os equipamentos devem ser acionados pelas autoridades para tentar solucionar esse mistério. E as vítimas estão sendo orientadas a registrar boletim de ocorrência, como indicou a Guarda Municipal de Vitória, por ser essa uma etapa fundamental da notificação de crimes.





Pelo que se noticiou até o momento, os prejuízos têm sido dos proprietários de bikes elétricas, mas o perigo é geral, inclusive para os pedestres, que podem se ferir ao passar pelo local.





Seja qual for o motivo desses objetos terem sido colocados ali, isso não pode continuar se repetindo. Como diz a máxima popular, o jabuti não foi parar em cima do poste sozinho. Alguém é responsável.



