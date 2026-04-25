Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Opinião da Gazeta

Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Dois crimes disfarçados de "acidentes" não são meras fatalidades, mas sintomas de um colapso moral e institucional que clama por repúdio veemente

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 01:00

Públicado em 

25 abr 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste Videomonitoramento

O Brasil assiste impassível à carnificina cotidiana do trânsito, na qual imprudência e negligência estatal se entrelaçam em um pacto suicida. 


No Espírito Santo, dois crimes disfarçados de "acidentes"  a morte de uma ciclista por motorista alcoolizado e inabilitado em Vitória, e o capotamento fatal para uma universitária em Cariacica, com fuga do condutor após um suposto racha  não são meras fatalidades, mas sintomas de um colapso moral e institucional que clama por repúdio veemente. Tolerar tais barbaridades é conivência com o assassinato serial.


E o pior é que, como sociedade, seguimos tolerando o intolerável, até porque são crimes cometidos por "pessoas de bem". O que precisa mudar é justamente essa percepção: por mais que exista um estigma sobre o que é ser criminoso neste país, qualquer pessoa pode se tornar uma criminosa, basta infringir a lei. 


Beber e dirigir é um dos caminhos mais rápidos para entrar no mundo do crime, basta fazê-lo. E, por mais absurdo que pareça, muita gente diariamente segue fazendo essa combinação mortal. A ciclista que perdeu a vida na Norte-Sul nesta semana estava no caminho de uma dessas pessoas.


A prática de racha nas ruas, esse duelo medieval sobre rodas, também é crime. É expor a si mesmo e a terceiros ao risco. No caso desta semana, a namorada do motorista do veículo perdeu a vida. É um absurdo que não encontra palavras. Não é normal uma pessoa passar, em questão de segundos, de namorado a potencial assassino por causa de uma disputa sem sentido.


A segurança pública é uma das maiores preocupações do brasileiro atualmente, como mostram as pesquisas. Medo de passar por um assalto violento, que termine em morte, medo de perdas materiais... medo de ser uma vítima, enfim. Precisamos nos lembrar que o trânsito também é segurança pública, e as pessoas estão cada vez mais expostas ao risco nas ruas.


O tal pacto suicida, no qual regras básicas de trânsito são permanentemente burladas em suposto benefício próprio, precisa se transformar em um pacto coletivo pela civilidade. O trânsito tem mostrado o pior de nós mesmos. As leis estão mais duras, mas isso ainda não é suficiente para pacificar as vias. Talvez porque ainda não as vemos ser aplicadas como deveriam. Como foi dito, continuamos tolerantes demais.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas

Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

trânsito Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas
Imagem de destaque
Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar violência no Brasil
Imagem de destaque
Entenda por que dormir 7 horas por noite ajuda a retardar o envelhecimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados