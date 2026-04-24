Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Opinião da Gazeta

Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

O que se espera é que a Constituição seja mesmo a base da decisão

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 00:30

Públicado em 

24 abr 2026 às 00:30
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Sede do STF, em Brasília
Sede do STF, em Brasília Valter Campanato / Agência Brasil

O julgamento da partilha dos royalties de petróleo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foi recolocado na agenda após alguns adiamentos, o último deles em dezembro de 2020. Os ministros vão analisar no dia 6 de maio a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, ou seja, de longínquos 14 anos atrás, que aumentou a distribuição para os estados não produtores.


É um impasse que dura tempo demais, e por mais que o Espírito Santo, no time dos maiores produtores com São Paulo e Rio de Janeiro, de certa forma esteja se beneficiando da liminar  de 2013 que suspendeu trechos da lei que provocariam a mudança, a insegurança jurídica em torno do tema segue viva.


O que se espera é que a Constituição seja mesmo a base da decisão. A Carta define expressamente que os royalties são a compensação financeira aos estados e municípios pela exploração de recursos naturais em seu território. 


São estados e municípios que precisarão lidar com os impactos da atividade de exploração, relacionados à mão de obra, aos investimentos em infraestrutura urbana e logística e até aos eventuais desastres ambientais. Os royalties, portanto, têm caráter indenizatório. A exploração econômica  é uma via de mão dupla: em razão dos impactos ambientais e urbanos, instituiu-se a contrapartida.


Há também um processo na Câmara de Conciliação do STF, que caminha a passos lentos desde 2020, um caminho possível para colocar fim ao litigio. Há inclusive uma proposta do Espírito Santo sendo encaminhada. E há uma atuação consistente do governo estadual e do setor produtivo capixaba em Brasília.


É o destino econômico do Espírito Santo que está em jogo, com um rombo que pode chegar a R$ 500 milhões somente aos cofres estaduais, levando em consideração os valores pagos em royalties e participações especiais em 2025. 


LEIA MAIS EDITORIAIS 

Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas

Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta

Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Royalties de Petróleo STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como atirador conseguiu chegar tão perto de Trump e outras perguntas sobre ataque em Washington
Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados