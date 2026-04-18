Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Durante a semana que passou, o governador Ricardo Ferraço articulou para marcar a posição do Estado sobre o tema lá em Brasília. O procurador-geral do Estado, Iuri Madruga, e o procurador chefe da Procuradoria do Petróleo, Mineração e outros Recursos Naturais (PPetro), Cláudio Madureira, fizeram um périplo pela capital federal que incluiu a passagem pelo gabinete de alguns ministros.



"A estratégia do Espírito Santo é apontar a inconstitucionalidade da matéria, inclusive como a própria relatora reconheceu em sua liminar (de 2013 e que mantém a situação como está até hoje). Não trabalho com outro cenário que não seja o reconhecimento da inconstitucionalidade. Não há qualquer sentido em um avanço incontido sobre os direitos fundamentais dos produtores. Trata-se de uma atividade que, apesar dos cuidados, gera enormes riscos. Temos vários exemplos de tragédias no Brasil e fora. Os royalties são pagos por isso, não é o caso dos não produtores", argumenta Ricardo Ferraço. "Os impactos de uma decisão errada serão enormes nas nossas políticas públicas. Isso também será mostrado para os ministros. Temos, por exemplo, uma poupança que olha para o longo prazo (Fundo Soberano) que é abastecida com recursos dos royalties. É uma poupança intergeracional e que também vem sendo usada para fomentar o desenvolvimento e a competitividade do Espírito Santo. Como ficaremos? Fizemos o dever de casa ao longo do tempo, não podemos ser punidos. Estamos preparados e vamos lutar até o final".



Em nota divulgada nesta sexta-feira (17), o Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo, que reúne grande parte do PIB capixaba, seguiu a mesma lógica. "O FEF defende que o debate sobre a repartição das receitas do petróleo deve partir da premissa de que se trata de recurso natural finito, de expressivo impacto territorial, cuja exploração gera custos e riscos concentrados em poucos estados e municípios, mas benefícios difusos para toda a sociedade brasileira. De acordo com a Constituição Federal, os royalties possuem natureza compensatória, e não tributária, destinada a mitigar impactos econômicos, sociais e ambientais concentrados nos estados e municípios produtores. A redistribuição proposta rompe essa lógica constitucional, fragilizando o planejamento fiscal de médio e longo prazo e agravando riscos decorrentes da reforma tributária já em curso".