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O que se sabe sobre terremoto de magnitude 7,8 que atingiu as Filipinas e causou alerta de tsunami e destruição

O tremor provocou pequenas ondas de tsunami nas Filipinas, Indonésia e Japão. Vídeos mostraram prédios desmoronando.

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 06:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 jun 2026 às 06:35
Imagem BBC Brasil
Prédios em General Santos ficaram destruídos Crédito: EPA
Pelo menos 19 pessoas morreram depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu nesta segunda-feira (08/06) o litoral da ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, segundo autoridades.
O terremoto ocorreu às 7h37 no horário local (domingo às 20h37 no horário de Brasília), provocando alertas de tsunami nas Filipinas, Indonésia, Japão e Austrália. Alguns deles foram cancelados horas depois.
Vídeos e imagens mostraram prédios desmoronando, incluindo um clipe de um restaurante reduzido a escombros.
Pelo menos 134 pessoas ficaram feridas em várias províncias — Cotabato do Sul, Sultan Kudarat, Sarangani — e na cidade de General Santos, disse uma autoridade local. Esses números ainda precisam ser verificados pela agência nacional de desastres.
A contagem oficial da agência — o Conselho Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres — normalmente ocorre cerca de um dia após incidentes. Eles consolidam todos os números fornecidos por várias fontes, incluindo a polícia, autoridades locais e agências de ajuda em desastres.
O presidente filipino Bongbong Marcos disse em um comunicado que as agências estão coordenando sua resposta a desastres.
"O governo nacional está agindo e não deixaremos Mindanao para trás", prometeu.
Imagem BBC Brasil
Um restaurante desmoronou durante o terremoto Crédito: AFP via Getty Images
Marcos também ordenou a suspensão das aulas nas áreas afetadas após o terremoto, que coincidiu com o primeiro dia do ano letivo nas Filipinas.
Em um vídeo publicado por uma escola primária na província de Davao Occidental, dezenas de estudantes assustados são vistos agachados no chão, que está tremendo.
O vídeo também mostra um abrigo com telhado de chapa desabando atrás deles. A escola informou que ninguém ficou ferido.
Mais de 130 tremores secundários, com magnitudes variando de 1,3 a 6,7, foram registrados após o terremoto inicial.
Na província costeira de Sarangani, o terremoto derrubou temporariamente redes de energia e comunicação — embora elas tenham sido restabelecidas posteriormente.
General Santos, a cidade próxima ao epicentro do terremoto, é conhecida como a capital do atum das Filipinas. Também é conhecida como a cidade natal de Manny Pacquiao, o campeão mundial de boxe que depois virou político.
Terremotos são comuns nas Filipinas, que ficam sobre o geologicamente instável "Anel de Fogo" do Pacífico. Embora a maioria desses tremores seja leve e passe relativamente de forma tranquila, alguns já se mostraram mortais: em setembro do ano passado, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região central de Visayas, matando mais de 70 pessoas.
Pouco depois do tremor na manhã de segunda-feira, autoridades no Japão alertaram para ondas de tsunami de um metro de altura chegando à costa.
Ondas também foram detectadas em vários pontos ao longo das costas da Indonésia, Palau e Filipinas. A altura dessas ondas variou de alguns centímetros a 1,4 metro, segundo autoridades.

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