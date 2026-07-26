Não, as facções não estão infiltradas na política

Isso que juízes, promotores e advogados chamam de organizações criminosas não existem ou, melhor dizendo, não necessariamente deveriam ser chamadas assim. Organizações criminosas não são um instituto jurídico, como a pessoa física e a pessoa jurídica, representações abstratas do ser humano, e não devia haver um conceito legal delas, que só serviu para convulsionar algo que já é difícil entender.





As organizações criminosas são um fenômeno social que também pode ser estudado sob a perspectiva da Economia, da Psicologia Organizacional etc. Existem criminosos que agem sozinhos, outros em dupla ou em trio; se forem quatro, chamamos de quadrilha e, sendo cinco ou mais, viram um bando. Se forem centenas, formam um bando enorme, mas não necessariamente se tornam essencialmente diferentes dos pequenos.





Aliás, ao contrário, existem organizações criminosas relativamente pequenas, como as famiglias mafiosas norte-americanas. Tamanho não é documento. O que faz do crime organizado um fenômeno diferente do inorgânico e o fato de se tornar muito mais do que malfeitores reunidos, tornando-se algo parecido com um ser vivo (organismo), capaz de se reproduzir, de se “regenerar” quando perde um membro, de se adaptar às mudanças na sociedade, enfim, de se perpetuar sem maiores problemas com o combate tradicional à base de prisão ou eliminação de seus integrantes.





O PCC está enorme, mas ainda permanece com a primeira geração de líderes. Além disso, está em fase embrionária. Não estou diminuindo o tamanho do problema, ao contrário: ainda pode piorar muito. O CV já sofreu sucessões geracionais, mas, em compensação, encontra-se em um estágio ainda mais primitivo. Não é nada que se possa comparar às máfias italianas, às tríades chinesas etc., todas centenárias e muito melhor estruturadas, muito mais sofisticadas.