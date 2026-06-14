Solução para violência no trânsito é conhecida, mas quem tem coragem?

Pois é, a gente acaba esquecendo que trânsito também é segurança pública e que as mortes acidentais tendem a se tornar muito mais numerosas, no longo prazo, do que os homicídios. E não é possível exagerar a importância gerencial do relatório apresentado pela Polícia Técnica e Científica.





Talvez alguém ache que não trouxe nenhuma novidade, que já sabemos dos fatores de risco: juventude e sua inconsequência, álcool, motocicletas em um trânsito selvagem. Acontece que eles quantificaram, localizaram e cruzaram informações. Não basta uma ideia na cabeça e uma caneta na mão: o que não for medido não pode ser administrado.





Para começo de conversa esses estudos, embora comprovem o risco de misturar bebida e direção, colocam em xeque a eficácia das medidas até agora tomadas: criminalizar a conduta, punir como homicídio doloso em vez de culposo e muitas blitze estão reduzindo os acidentes ou, pelo menos, a quantidade de pessoas alcoolizadas envolvidas em acidentes? Ou apenas gastando verbas públicas, satanizando alguns poucos azarados e deixando o problema do mesmo tamanho.