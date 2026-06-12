Álcool, drogas e motos: mapa traz perfil das mortes no trânsito do Espírito Santo

A Polícia Científica do Espírito Santo lançou dois painéis com dados inéditos sobre mortes registradas no trânsito no Estado. As ferramentas reúnem informações sobre os locais onde ocorreram os acidentes fatais e traçam o perfil das vítimas, incluindo o tipo de veículo envolvido, a participação no sinistro e a presença de álcool ou outras drogas no organismo.





Os dados compilados pelo painel abrangem o período de 2013 a 2025. O levantamento mostra que a maior parte das vítimas fatais era formada por homens jovens, principalmente na faixa etária entre 18 e 34 anos. Os condutores representam a maior parcela dos mortos, com 164 registros, seguidos por pedestres (41), passageiros (22) e ciclistas (15).





As motocicletas aparecem como os veículos mais envolvidos nos acidentes fatais. Dos casos analisados, 144 envolveram motos, número superior ao de carros (69), caminhões (14), bicicletas (13) e ônibus (2).





As colisões foram o tipo de ocorrência mais frequente, com 135 registros. Em seguida aparecem os atropelamentos (42), tombamentos (27) e quedas (13).





Segundo o perito oficial-geral da Polícia Científica do Espírito Santo, Carlos Alberto Dal Cin, a expectativa é que as informações auxiliem órgãos públicos na elaboração de estratégias voltadas à redução dos acidentes e mortes no trânsito.





Além dos dados toxicológicos, um dos painéis disponibiliza um mapa que permite visualizar os locais onde ocorreram mortes no trânsito desde 2013. A ferramenta reúne informações inéditas sobre os atendimentos periciais realizados em locais de acidentes fatais, incluindo dados por município, regionais da perícia, dias da semana e mapa georreferenciado das ocorrências.





Para Carlos Alberto Dal Cin, o aprofundamento desses dados ajuda a compreender melhor a dinâmica dos acidentes registrados no Estado.





"Esses dados estão qualificados, pautados em evidências e em informação científica e visam realmente subsidiar políticas públicas voltadas para a mitigação dos sinistros de trânsito", destacou o perito.





O painel também permite identificar diferenças entre os municípios e regiões do Espírito Santo. Segundo o chefe da Seção de Perícias em Acidentes, Incêndios e Explosões (Sepaie), Marcelo Brandão, cidades como Serra, Linhares, Vila Velha, São Mateus e Cariacica concentram grande número de ocorrências, enquanto as regiões Norte e Noroeste do Estado também chamam a atenção.





De acordo com Brandão, os dados mostram características próprias de cada localidade. Enquanto na Região Metropolitana os acidentes fatais tendem a se concentrar nos fins de semana, especialmente entre sexta-feira e domingo, outros municípios apresentam maior incidência em dias específicos da semana. Para o perito, essas informações ajudam a compreender melhor a dinâmica dos sinistros e permitem direcionar ações de prevenção de forma mais eficiente.





A próxima etapa do trabalho será cruzar as informações dos mapas com os laudos periciais elaborados após cada ocorrência. A intenção é identificar pontos de reincidência e compreender as causas dos acidentes registrados nesses locais.





"Diante do laudo pericial, que reconstrói o evento, a dinâmica do sinistro de trânsito, como as suas causas imediatas, causas raiz e causas contributivas, tentar identificar nesse ponto, nesse mapa, os locais de reincidência, por que aqueles eventos estão acontecendo de maneira repetida?", explicou Brandão.