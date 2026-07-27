Incêndio de grandes proporções provoca fumaceiro e atinge jardim de igreja em Colatina

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26). As chamas provocaram um grande volume de fumaça na região e chegaram a atingir o jardim de uma igreja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros.





Os militares iniciaram o combate pelo lado onde havia edificações, para impedir que o fogo se alastrasse para imóveis próximos. Em seguida, combateram os focos que avançavam em direção à rua até controlar o principal incêndio.





Após a extinção das chamas, a equipe realizou uma nova vistoria na área e identificou outro foco de incêndio no jardim da igreja, que também foi combatido. O Corpo de Bombeiros não informou a extensão da área de vegetação atingida pelo incêndio nem a possível causa do fogo. Veja como ficou o local nesta segunda-feira (27), um dia após o ocorrido.