Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan

A companhia esclareceu que realiza descargas em diversos pontos das redes para minimizar esse efeito, mas recomenda que os consumidores descartem a água alterada do reservatório e entrem em contato para verificação e solução do problema.





"O ressarcimento pela água descartada ou pela compra de água de terceiros pode ser solicitado pelos canais de atendimento mencionados. Os moradores devem entrar em contato com a Cesan por meio do aplicativo Cesan, do telefone 115, do site www.cesan.com.br ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115", informou, por meio de nota.





Sobre os relatos de falta d'água, a companhia afirmou que abastecimento será gradativamente normalizado em até 24h após a conclusão dos serviços. Segundo a Cesan, a retomada ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e, em seguida, nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes.