Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan

Moradores de vários bairros da Grande Vitória acordaram neste domingo (26) reclamando da coloração e até da falta de água nas caixas. Em uma das fotos enviadas à reportagem de A Gazeta, o morador de Vila Velha mostra a água branca, em tom leitoso, que apareceu nas torneiras logo pela manhã, quando o abastecimento estava sendo retomado.
Já em Vitória, no bairro Consolação, a água aparentava uma coloração mais escura, barrenta. Moradores em Cariacica também relataram que a água retornou com aparência de suja. Além da coloração da água, outros consumidores reclamaram de falta de água. Por volta das 11h deste domingo, moradores do Centro de Vitória acionaram a companhia para relatar a situação.
A Cesan havia anunciado uma manutenção na rede, durante o sábado (25), que afetou 264 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Procurada pela reportagem, a Cesan informou que a alteração na cor da água pode ocorrer durante a retomada do sistema de abastecimento, devido à presença de pequenas partículas que se desprendem das paredes das tubulações durante o esvaziamento das redes, não estando relacionada a um caso de contaminação.
A companhia esclareceu que realiza descargas em diversos pontos das redes para minimizar esse efeito, mas recomenda que os consumidores descartem a água alterada do reservatório e entrem em contato para verificação e solução do problema.
"O ressarcimento pela água descartada ou pela compra de água de terceiros pode ser solicitado pelos canais de atendimento mencionados. Os moradores devem entrar em contato com a Cesan por meio do aplicativo Cesan, do telefone 115, do site www.cesan.com.br ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115", informou, por meio de nota.