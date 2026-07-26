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Grande Vitória

Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan

Moradores de vários bairros em Vila Velha, Cariacica e Vitória receberam água branca, em tom leitoso, ou água mais escura

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2026 às 15:25
Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan
Moradores reclamam de água com cor alterada após manutenção da Cesan Leitor | A Gazeta

Moradores de vários bairros da Grande Vitória acordaram neste domingo (26) reclamando da coloração e até da falta de água nas caixas. Em uma das fotos enviadas à reportagem de A Gazeta, o morador de Vila Velha mostra a água branca, em tom leitoso, que apareceu nas torneiras logo pela manhã, quando o abastecimento estava sendo retomado.


Já em Vitória, no bairro Consolação, a água aparentava uma coloração mais escura, barrenta. Moradores em Cariacica também relataram que a água retornou com aparência de suja. Além da coloração da água, outros consumidores reclamaram de falta de água. Por volta das 11h deste domingo, moradores do Centro de Vitória acionaram a companhia para relatar a situação.


A Cesan havia anunciado uma manutenção na rede, durante o sábado (25), que afetou 264 bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Procurada pela reportagem, a Cesan informou que a alteração na cor da água pode ocorrer durante a retomada do sistema de abastecimento, devido à presença de pequenas partículas que se desprendem das paredes das tubulações durante o esvaziamento das redes, não estando relacionada a um caso de contaminação. 

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A companhia esclareceu que realiza descargas em diversos pontos das redes para minimizar esse efeito, mas recomenda que os consumidores descartem a água alterada do reservatório e entrem em contato para verificação e solução do problema. 


"O ressarcimento pela água descartada ou pela compra de água de terceiros pode ser solicitado pelos canais de atendimento mencionados. Os moradores devem entrar em contato com a Cesan por meio do aplicativo Cesan, do telefone 115, do site www.cesan.com.br ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115", informou, por meio de nota.


Sobre os relatos de falta d'água, a companhia afirmou que abastecimento será gradativamente normalizado em até 24h após a conclusão dos serviços. Segundo a Cesan, a retomada ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e, em seguida, nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes.

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