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Hegemonia!

Bairro da Penha conquista tricampeonato da Taça EDP das Comunidades 2026 com gol no último lance

Time comendado por Thyago Torrezani bateu Goibeiras na grande final

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 15:20

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

26 jul 2026 às 15:20
Goiabeiras x Bairro da penha, final da Copa EDP
Ricardo Medeiros

O Bairro da Penha escreveu mais um capítulo de sua história ao conquistar, neste domingo (26), o tricampeonato consecutivo da Taça EDP das Comunidades. A decisão terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Goiabeiras, em uma final equilibrada e decidida apenas no último segundo de partida.


O gol do título foi marcado por Maria Alice, após um lindo passa da Maria Eduarda, artilheira da competição que desta vez serviu a companheira de equipe. A heroína do título balançou as redes nos acréscimos, acabou se machucando no lance, mas que não impediu a grande comemoração após a conquista do tri no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.


Goiabeiras x Bairro da penha, final da Copa EDP
Ricardo Medeiros

O jogo


A decisão reuniu duas equipes que chegaram à final por caminhos distintos. Agora tricampeão, o Bairro da Penha entrou em campo com o peso do favoritismo após uma campanha praticamente irretocável, marcada pelo melhor ataque da competição e apenas um gol sofrido até a final. Do outro lado, o Goiabeiras representava a equipe da superação. Após uma primeira fase de altos e baixos, o time cresceu nos confrontos eliminatórios, eliminou adversários tradicionais e mostrou organização defensiva, tornando a decisão um duelo muito mais equilibrado do que indicavam as campanhas.


Em campo, a expectativa de um jogo aberto deu lugar a uma partida bastante disputada no meio-campo, com forte marcação, poucas oportunidades claras e muita entrega das duas equipes. Goiabeiras conseguiu neutralizar boa parte das investidas ofensivas, enquanto o Bairro da Penha buscava espaços para fazer valer a qualidade técnica de suas principais jogadoras. O empate parecia encaminhado para levar a decisão às penalidades, até que surgiu o lance decisivo em um contra-ataque fulminante.


Já no último segundo da partida, Maria Eduarda, camisa 10 e artilheira da competição, encontrou espaço para servir Ana Alice em uma assistência precisa. A camisa 7 apareceu bem posicionada para finalizar e marcar o gol que garantiu o tricampeonato consecutivo do Bairro da Penha. Na sequência da jogada, Ana Alice acabou se lesionando, mas permaneceu em campo o suficiente para comemorar o gol mais importante da campanha ao lado das companheiras e da torcida.


Goiabeiras x Bairro da penha, final da Copa EDP
Ricardo Medeiros

Hegemonia


A conquista confirma o domínio recente do Bairro da Penha na Taça EDP das Comunidades. Depois de mais uma campanha consistente, marcada por grandes atuações, um ataque eficiente e uma defesa sólida, a equipe voltou a levantar o troféu e consolidou uma das trajetórias mais vitoriosas da história recente da competição. O tricampeonato consecutivo reforça o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e a força de um elenco que soube manter o alto nível mesmo diante de um adversário que dificultou a decisão até os instantes finais.


Goiabeiras x Bairro da penha, final da Copa EDP
Ricardo Medeiros

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