Bairro da Penha conquista tricampeonato da Taça EDP das Comunidades 2026 com gol no último lance

O Bairro da Penha escreveu mais um capítulo de sua história ao conquistar, neste domingo (26), o tricampeonato consecutivo da Taça EDP das Comunidades. A decisão terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Goiabeiras, em uma final equilibrada e decidida apenas no último segundo de partida.
O gol do título foi marcado por Maria Alice, após um lindo passa da Maria Eduarda, artilheira da competição que desta vez serviu a companheira de equipe. A heroína do título balançou as redes nos acréscimos, acabou se machucando no lance, mas que não impediu a grande comemoração após a conquista do tri no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.
O jogo
A decisão reuniu duas equipes que chegaram à final por caminhos distintos. Agora tricampeão, o Bairro da Penha entrou em campo com o peso do favoritismo após uma campanha praticamente irretocável, marcada pelo melhor ataque da competição e apenas um gol sofrido até a final. Do outro lado, o Goiabeiras representava a equipe da superação. Após uma primeira fase de altos e baixos, o time cresceu nos confrontos eliminatórios, eliminou adversários tradicionais e mostrou organização defensiva, tornando a decisão um duelo muito mais equilibrado do que indicavam as campanhas.
Em campo, a expectativa de um jogo aberto deu lugar a uma partida bastante disputada no meio-campo, com forte marcação, poucas oportunidades claras e muita entrega das duas equipes. Goiabeiras conseguiu neutralizar boa parte das investidas ofensivas, enquanto o Bairro da Penha buscava espaços para fazer valer a qualidade técnica de suas principais jogadoras. O empate parecia encaminhado para levar a decisão às penalidades, até que surgiu o lance decisivo em um contra-ataque fulminante.
Já no último segundo da partida, Maria Eduarda, camisa 10 e artilheira da competição, encontrou espaço para servir Ana Alice em uma assistência precisa. A camisa 7 apareceu bem posicionada para finalizar e marcar o gol que garantiu o tricampeonato consecutivo do Bairro da Penha. Na sequência da jogada, Ana Alice acabou se lesionando, mas permaneceu em campo o suficiente para comemorar o gol mais importante da campanha ao lado das companheiras e da torcida.
Hegemonia
A conquista confirma o domínio recente do Bairro da Penha na Taça EDP das Comunidades. Depois de mais uma campanha consistente, marcada por grandes atuações, um ataque eficiente e uma defesa sólida, a equipe voltou a levantar o troféu e consolidou uma das trajetórias mais vitoriosas da história recente da competição. O tricampeonato consecutivo reforça o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e a força de um elenco que soube manter o alto nível mesmo diante de um adversário que dificultou a decisão até os instantes finais.