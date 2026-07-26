Bairro da Penha conquista tricampeonato da Taça EDP das Comunidades 2026 com gol no último lance





A decisão reuniu duas equipes que chegaram à final por caminhos distintos. Agora tricampeão, o Bairro da Penha entrou em campo com o peso do favoritismo após uma campanha praticamente irretocável, marcada pelo melhor ataque da competição e apenas um gol sofrido até a final. Do outro lado, o Goiabeiras representava a equipe da superação. Após uma primeira fase de altos e baixos, o time cresceu nos confrontos eliminatórios, eliminou adversários tradicionais e mostrou organização defensiva, tornando a decisão um duelo muito mais equilibrado do que indicavam as campanhas.





Em campo, a expectativa de um jogo aberto deu lugar a uma partida bastante disputada no meio-campo, com forte marcação, poucas oportunidades claras e muita entrega das duas equipes. Goiabeiras conseguiu neutralizar boa parte das investidas ofensivas, enquanto o Bairro da Penha buscava espaços para fazer valer a qualidade técnica de suas principais jogadoras. O empate parecia encaminhado para levar a decisão às penalidades, até que surgiu o lance decisivo em um contra-ataque fulminante.





Já no último segundo da partida, Maria Eduarda, camisa 10 e artilheira da competição, encontrou espaço para servir Ana Alice em uma assistência precisa. A camisa 7 apareceu bem posicionada para finalizar e marcar o gol que garantiu o tricampeonato consecutivo do Bairro da Penha. Na sequência da jogada, Ana Alice acabou se lesionando, mas permaneceu em campo o suficiente para comemorar o gol mais importante da campanha ao lado das companheiras e da torcida.



