Alvorada conquista título da Taça EDP das Comunidades 2026 em sua estreia na competição

O Alvorada precisou de apenas uma participação para entrar na história da Taça EDP das Comunidades. Neste domingo (26), a equipe conquistou o título inédito da edição 2026 ao vencer o Eldorado por 3 a 1, no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.
Em uma decisão marcada por muita disputa física, divididas intensas, discussões e faltas durante toda a partida, o estreante parecia veterano e mostrou eficiência nos momentos decisivos para levantar o troféu pela primeira vez.
"´É muito gratificante para gente. A gente lutou, entrou com o time muito forte. A gente fez o time para realmente brigar e disputar e, graças a Deus, hoje nós fomos consagrados com esse título. Nossa primeira vez na competição e já conseguir trazer um título para a nossa casa, para a nossa favela. E ano que vem tem mais, se Deus quiser, vamos vir mais fortes ainda para tentar o bicampeonato", disse o técnico Walter Mattos.
O jogo
A final colocou frente a frente duas equipes que fizeram campanhas de destaque, mas por caminhos diferentes. O Eldorado chegou como dono da melhor campanha da competição, com 100% de aproveitamento, ataque avassalador e defesa menos vazada, além de carregar o favoritismo pela campanha construída ao longo do torneio.
Já o Alvorada mostrou regularidade desde a fase de grupos e cresceu no mata-mata, eliminando adversários importantes para alcançar a decisão logo em sua primeira participação na Taça EDP das Comunidades.
O Alvorada começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Andrew, camisa 9, aproveitou a primeira grande oportunidade da equipe para colocar os estreantes em vantagem. O confronto, no entanto, seguiu extremamente disputado, com forte marcação dos dois lados e muitas interrupções provocadas pelas faltas.
Ainda na etapa inicial, um lance inusitado ampliou a vantagem: após um recuo irregular para o goleiro do Eldorado dentro da pequena área, a arbitragem assinalou tiro livre indireto. Na cobrança, Richard, camisa 10 e artilheiro da competição, balançou as redes e fez o segundo gol do Alvorada, sexto dele no torneio.
Na volta do intervalo, o Eldorado tentou reagir e diminuiu a desvantagem com o zagueiro Lucas, que aproveitou um rebote dentro da área para marcar. O gol deu novo fôlego ao time, que buscava evitar um desfecho amargo após mais uma campanha de destaque.
Apesar da pressão, o Alvorada soube controlar o jogo e voltou a ser eficiente nos minutos finais. Já perto do apito derradeiro, Luan, camisa 15, que havia acabado de entrar, fez boa jogada, marcou o terceiro gol e decretou a vitória por 3 a 1, encerrando qualquer possibilidade de reação adversária.
"A gente sempre entra com muita vontade de jogar na final. A semana toda eu estava falando, eu tinha muita certeza que agente ia ser campeão. Eu confio muito nesse elenco, nesse time. O titular, reserva, a comissão, todo mundo. A gente tinha muita certeza que ia voltar com a vitória hoje", disse Luan.
Realidades diferentes
Se para o Alvorada a conquista representa um feito histórico logo na estreia da competição, para o Eldorado fica mais uma vez o gosto amargo do quase. Depois de chegar à decisão ostentando a melhor campanha do campeonato, a equipe voltou a esbarrar na final e amarga o segundo vice-campeonato em um intervalo de três anos.
Do outro lado, o Alvorada encerra sua primeira participação da melhor forma possível: campeão, com uma campanha consistente, um ataque decisivo nos momentos importantes e um título que já coloca o clube entre os protagonistas da Taça EDP das Comunidades.