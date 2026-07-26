Alvorada conquista título da Taça EDP das Comunidades 2026 em sua estreia na competição

O Alvorada precisou de apenas uma participação para entrar na história da Taça EDP das Comunidades. Neste domingo (26), a equipe conquistou o título inédito da edição 2026 ao vencer o Eldorado por 3 a 1, no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra.





Em uma decisão marcada por muita disputa física, divididas intensas, discussões e faltas durante toda a partida, o estreante parecia veterano e mostrou eficiência nos momentos decisivos para levantar o troféu pela primeira vez.





"´É muito gratificante para gente. A gente lutou, entrou com o time muito forte. A gente fez o time para realmente brigar e disputar e, graças a Deus, hoje nós fomos consagrados com esse título. Nossa primeira vez na competição e já conseguir trazer um título para a nossa casa, para a nossa favela. E ano que vem tem mais, se Deus quiser, vamos vir mais fortes ainda para tentar o bicampeonato", disse o técnico Walter Mattos.



