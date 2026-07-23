Manutenção pode deixar 264 bairros da Grande Vitória sem água no sábado (25)

Uma manutenção preventiva da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) vai interromper o abastecimento de água em 264 bairros da Grande Vitória no próximo sábado (25). A paralisação afetará Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.





Segundo a Cesan, o serviço tem previsão de ser concluído até as 23 horas de sábado. Após a finalização dos trabalhos, o abastecimento será restabelecido gradativamente em até 24 horas. A retomada do fornecimento começará pelas regiões mais baixas e pelos imóveis próximos às estações de bombeamento. Em seguida, a água chegará aos imóveis localizados em áreas mais altas e nas extremidades da rede de distribuição.





A companhia orienta a população a economizar água e adotar práticas de reúso durante o período de interrupção. Caso seja necessário, os consumidores poderão solicitar o envio de carros-pipa pelos canais de atendimento da Cesan: telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.