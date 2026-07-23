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Manutenção pode deixar 264 bairros da Grande Vitória sem água no sábado (25)

Serviço preventivo da Cesan afetará Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória; fornecimento será retomado gradativamente em até 24 horas após a conclusão dos trabalhos

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 09:37

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

23 jul 2026 às 09:37
Torneira sem água Arquivo | A Gazeta

Uma manutenção preventiva da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) vai interromper o abastecimento de água em 264 bairros da Grande Vitória no próximo sábado (25). A paralisação afetará Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória


Segundo a Cesan, o serviço tem previsão de ser concluído até as 23 horas de sábado. Após a finalização dos trabalhos, o abastecimento será restabelecido gradativamente em até 24 horas. A retomada do fornecimento começará pelas regiões mais baixas e pelos imóveis próximos às estações de bombeamento. Em seguida, a água chegará aos imóveis localizados em áreas mais altas e nas extremidades da rede de distribuição.


A companhia orienta a população a economizar água e adotar práticas de reúso durante o período de interrupção. Caso seja necessário, os consumidores poderão solicitar o envio de carros-pipa pelos canais de atendimento da Cesan: telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.

Confira os bairros afetados

Cariacica (83 bairros):

  • Alto Boa Vista
  • Alto Lage
  • Alzira Ramos
  • Aparecida
  • Bandeirantes
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Boa Sorte
  • Cacaroça
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Chácaras União
  • Cruzeiro do Sul
  • Dom Bosco
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Formate
  • Foz do Rio Bubu
  • Graúna
  • Itacibá
  • Itanguá
  • Itapemirim
  • Itaquari
  • Jardim América
  • Jardim Botânico
  • Jardim Campo Grande
  • Jardim de Alah
  • Maracanã
  • Morada de Santa Fé
  • Mucuri
  • Nova Brasília
  • Nova Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto de Santana
  • Porto Novo
  • Presidente Médici
  • Retiro Saudoso
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa da Penha
  • Santa Bárbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula
  • Santa Rosa
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo II
  • São Gonçalo
  • Serra do Anil
  • Sotelândia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale dos Reis
  • Vale Esperança
  • Valparaíso
  • Vasco da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada
  • Vista Linda
  • Vista Mar


Viana (18 bairros): 

  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo Verde
  • Canaã
  • Caxias do Sul
  • Coqueiral de Viana
  • Industrial
  • Ipanema
  • Marcílio de Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Ribeira
  • Soteco
  • Universal
  • Vale do Sol
  • Vila Bethânia

Vila Velha (98 bairros):

  • Alecrim
  • Alvorada
  • Araçás
  • Argolas
  • Aribiri
  • Ataíde
  • Balneário P. da Fruta
  • Barra do Jucu
  • Barramares
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Brisamar
  • Cacaroça
  • Cavalieri
  • Centro de Vila Velha
  • Chácara do Conde
  • Cidade da Barra
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Cobilândia
  • Cocal
  • Coqueiral Itaparica
  • Cristóvão Colombo
  • Darly Santos
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Garoto
  • Glória
  • Guaranhuns
  • Ibes
  • Ilha da Conceição
  • Ilha das Flores
  • Ilha dos Ayres
  • Ilha dos Bentos
  • Industrial
  • Interlagos
  • Itapuã
  • Itapuera da Barra
  • Jabaeté
  • Jaburuna
  • Jardim Asteca
  • Jardim Colorado
  • Jardim do Vale
  • Jardim Guadalajara
  • Jardim Guaranhuns
  • Jardim Marilândia
  • João Goulart
  • Jockey de Itaparica
  • Maria Ortiz
  • Morada da Barra
  • Morada do Sol
  • Morro da Lagoa
  • Normília da Cunha
  • Nossa Sra. da Penha
  • Nova América
  • Nova Itaparica
  • Nova Ponta da Fruta
  • Novo México
  • Olaria
  • Paul
  • Pedra dos Búzios
  • Planalto
  • Ponta da Fruta
  • Pontal das Garças
  • Portal da Barra
  • Praia da Costa
  • Praia das Gaivotas
  • Praia de Itaparica
  • Praia dos Recifes
  • Primeiro de Maio
  • Recanto da Sereia
  • Res. Coqueiral
  • Retiro do Congo
  • Rio Marinho
  • Riviera da Barra
  • Sagrada Família
  • Santa Clara
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Santa Paula I
  • Santa Paula II
  • Santa Rita
  • Santos Dumont
  • São Conrado
  • São Torquato
  • Soteco
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Vale Encantado
  • Vila Batista
  • Vila Garrido
  • Vila Guaranhuns
  • Vila Nova
  • Vinte e Três de Maio
  • Vista da Penha
  • Vista do Mar
  • Zumbi dos Palmares


Vitória (65 bairros):

  • Andorinhas
  • Ariovaldo Favalessa
  • Barro Vermelho
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Caratoíra
  • Centro
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Cruzamento
  • Da Penha
  • De Lourdes
  • Do Cabral
  • Do Moscoso
  • Do Quadro
  • Enseada do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Horto
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Boi
  • Ilha do Frade
  • Ilha do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D’Arc
  • Jucutuquara
  • Mario Cypreste
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Piedade
  • Praia do Canto
  • Praia do Suá
  • Redenção
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luíza
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
  • Vila Rubim

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