O choro pelo leite derramado dos neoliberais capixabas

Trata-se de redefinição sempre postergada por segmentos empresariais e governamentais que, há muito, fazem da defesa irrestrita do mercado uma espécie de religião. Sempre rejeitaram, explícita ou implicitamente, qualquer debate sobre política industrial voltada para a diversificação produtiva ou sobre o fomento público a novas possibilidades de desenvolvimento para o Estado.





Por anos, esses setores repetiram o mantra segundo o qual os interesses dos grandes projetos instalados no Espírito Santo eram a melhor representação do que importava para o seu crescimento econômico.





Para eles o papel do governo estadual deve limitar-se a garantir estabilidade fiscal, reduzir regulações, oferecer incentivos e não interferir nos rumos da economia. Qualquer tentativa de debater estratégias alternativas de desenvolvimento continua sendo, rapidamente, rotulada como atraso ou nostalgia de modelos supostamente superados.





Por isso, foram escassos os esforços para construir políticas consistentes de diversificação produtiva, para além do que ocorria espontaneamente em segmentos da agropecuária, da indústria e dos serviços.





Nenhuma formulação e operacionalização de políticas públicas voltadas para a criação e fortalecimento de cadeias tecnológicas, para atração de indústrias intensivas em conhecimento, para o fomento a setores inovadores e para criação de mecanismos capazes de transformar a riqueza gerada pelos grandes projetos em uma economia mais sofisticada e resiliente.