O peso das sanções desproporcionais na reforma tributária

O cancelamento de documento fiscal ou de informação eletrônica do registro da operação após a ocorrência do fato gerador resulta em multa de 66% sobre o valor do tributo de referência. A lógica é punir a tentativa de ocultar a operação já consumada.





Já o cancelamento fora do prazo regulamentar, sem justificativa legal, incorre em multa de 33% sobre o valor do tributo de referência. A apropriação indevida de crédito tributário (IBS/CBS), ou a ausência de estorno quando legalmente exigido gera multa de 66% sobre o valor do crédito indevidamente utilizado.





Essa penalidade visa coibir o uso de documentos inidôneos ou cancelados irregularmente para abater débitos. A não emissão de documento fiscal exigido por lei resulta na penalidade mais severa: multa de 100% sobre o valor do tributo de referência, equiparando-se à sonegação.





Por fim, além de outras penalizações, a omissão, inexatidão ou incompletude de informações relativas a operações de importação ou exportação, quando necessárias ao procedimento de controle fiscal, incorre em multa fixa de 100 UPF (Unidade Padrão Fiscal), atualmente no valor de R$ 200,00 cada, totalizando R$ 20.000,00 por ocorrência, independentemente do valor da operação.