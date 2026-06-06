O que muda no agronegócio com a reforma tributária?

As cooperativas agropecuárias, fundamentais para a organização produtiva no país, tiveram reconhecida a neutralidade tributária de seus atos cooperativos, o que preserva a eficiência do modelo de ajuda mútua.





As operações entre cooperados e cooperativas não sofrerão incidência de IBS e CBS, mas estas assumem papel central como repassadoras de créditos, garantindo que a carga tributária não se acumule indevidamente ao longo da cadeia. Esse mecanismo reforça a importância das cooperativas na logística e na gestão fiscal de pequenos e médios produtores.





Distribuidoras de insumos e lojas agropecuárias enfrentarão impacto direto na formação de preços e na gestão financeira. Embora a reforma preveja alíquotas reduzidas para insumos agropecuários, a coexistência de produtos com diferentes tratamentos fiscais exigirá controles rigorosos para evitar perdas de margem.





O financiamento da safra por meio do barter, prática de troca de insumos por grãos, precisará ser reestruturado para refletir a nova incidência do IBS e CBS sobre a entrega física do produto, tornando a nota fiscal ainda mais crítica para a saúde financeira do negócio.





O setor de máquinas e implementos agrícolas deve observar uma aceleração na modernização das frotas, já que o crédito financeiro imediato na aquisição de bens de capital é um incentivo poderoso ao investimento.