Incêndio em área de pasto assusta moradores em Cachoeiro; veja vídeo

Um incêndio em uma área de pasto assustou moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado porque as chamas se aproximaram de alguns imóveis da região.





O proprietário de uma área recreativa no local, Antônio Clemasco, contou como percebeu o incêndio. "Acordei por volta da meia-noite, vi um clarão e ouvi uns pipocos. Achei que fosse chuva. Quando percebi o que era, fui tirar o carro que estava estacionado na frente da casa", relatou.





Outro morador do bairro, o contador Edmar Rodrigues Ramos, registrou o incêndio em vídeo e contou que o susto foi grande entre os moradores. Segundo ele, assim que percebeu a gravidade da situação, acordou os vizinhos para alertá-los sobre o risco.





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta da 1h10 e conseguiu controlar as chamas. A ocorrência foi encerrada por volta das 3h.