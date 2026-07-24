Justiça mantém preso comerciante que matou assaltante em São Mateus

A Justiça do Espírito Santo manteve a prisão do comerciante Jaildo Borges dos Santos Júnior, de 28 anos, autuado por homicídio após matar a tiros Vagner Martins Santos depois de um assalto ao seu estabelecimento, no bairro Boa Vista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em maio deste ano.





Na decisão, o juiz Roberto Wollf afirma que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.





Na ocasião, Jaildon relatou à Polícia Militar que Vagner entrou em seu estabelecimento, anunciou o assalto e levou pertences pessoais, produtos da loja e uma quantia em dinheiro.





Após o roubo, o comerciante, que possui posse legal de arma de fogo, perseguiu o suspeito. Segundo o relato, já na rua, Vagner tentou tomar sua arma, momento em que foram efetuados os disparos. Um vídeo registrou o momento em que o homem foi atingido (veja acima).





No entanto, segundo a decisão judicial, as provas reunidas até o momento indicam que o comerciante saiu armado do estabelecimento e perseguiu a vítima. Uma testemunha afirmou que Vagner já havia sido baleado quando tentou fugir. Imagens de câmeras de segurança também mostram que, mesmo após cair no chão, ele continuou sendo atingido por disparos.





O comerciante afirmou à polícia que atirou porque a vítima teria ameaçado sacar uma arma que estaria escondida sob a roupa. Entretanto, de acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), essa versão ainda não foi confirmada pela investigação, que segue em andamento.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jaildo e mantém este espaço aberto para um posicionamento.