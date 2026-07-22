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Combate ao tráfico

Casal e mais dois são presos com drogas, armas e R$ 14 mil em São Mateus

A ação da Polícia Militar ocorreu nos bairros Bom Sucesso II, São Pedro e Vitória durante cumprimento de mandados de busca e apreensão

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 16:35

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

22 jul 2026 às 16:35
Caso aconteceu na terça-feira (21)
Material apreendido durante a ação  Crédito: PMES

Um casal e outras duas pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (21). Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros Bom Sucesso II, São Pedro e Vitória, os suspeitos foram flagrados com drogas, armas, munições e R$ 14 mil em dinheiro.


No bairro Vitória, um homem de 37 anos e uma mulher de 27 foram presos. Com o casal, os policiais apreenderam R$ 14 mil, 53 pinos de cocaína, dez celulares, uma balança de precisão, um radiocomunicador, uma munição calibre .38, uma arma de fogo falsa, dois cadernos com anotações e materiais para embalar drogas.


No bairro Bom Sucesso II, um homem de 37 anos foi preso com um revólver calibre .38 e 54 munições. Já em São Pedro, um jovem de 27 anos foi detido com 39 munições calibre 9 mm, um carregador alongado de pistola e dois coldres.


Segundo a Polícia Civil, o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O jovem de 27 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o homem preso em Bom Sucesso II foi liberado para responder em liberdade após pagar fiança. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

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