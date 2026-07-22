Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

A proprietária de um quiosque na Praia dos Recifes, em Vila Velha, foi presa em flagrante por furto de energia nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o fornecimento de energia ao estabelecimento havia sido interrompido pela EDP em julho de 2025 por inadimplência, mas foi restabelecido de forma clandestina.
A perícia da Polícia Científica também constatou violação no equipamento de medição de energia. A dona do quiosque foi levada para a delegacia, autuada em flagrante e encaminhada ao presídio. O nome dela não foi divulgado.