Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um caminhão baú deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), na ES 209, em Cristal do Norte, distrito de Montanha, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a baixa visibilidade provocada pela neblina e pela fumaça de um secador de café pode ter contribuído para a colisão.





Segundo relato de um dos motociclistas à PM, as duas motos seguiam pela rodovia, cada uma com um passageiro, quando atingiram a traseira do caminhão, que teria freado bruscamente. Após o acidente, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.





Os dois condutores das motocicletas sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já os passageiros foram socorridos por uma ambulância de Cristal do Norte antes da chegada da polícia. O estado de saúde deles não foi informado.





Ainda segundo a Polícia Militar, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguardava retorno até a publicação desta matéria.