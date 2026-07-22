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Em Praia dos Recifes

Dona de quiosque é presa por furto de energia em Vila Velha

Publicado em

22 jul 2026 às 17:36
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, em Vila Velha, durante prisão de dona de quiosque por furto de energia
Viatura da Polícia Civil na Praia dos Recifes, durante a operação Divulgação | Polícia Civil

A proprietária de um quiosque na Praia dos Recifes, em Vila Velha, foi presa em flagrante por furto de energia nesta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, o fornecimento de energia ao estabelecimento havia sido interrompido pela EDP em julho de 2025 por inadimplência, mas foi restabelecido de forma clandestina.


A perícia da Polícia Científica também constatou violação no equipamento de medição de energia. A dona do quiosque foi levada para a delegacia, autuada em flagrante e encaminhada ao presídio. O nome dela não foi divulgado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Susto

Incêndio em residência mobiliza bombeiros no Sul do ES

Publicado em 22/07/2026 às 18:17

Um incêndio em uma casa assustou moradores do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22). Segundo testemunhas, as chamas atingiram dois quartos do imóvel, que estava vazio no momento do incidente.

Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro
Incêndio atingiu casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro Leitor/A gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma vizinha, por volta das 14h40. A corporação combateu as chamas, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Publicado em 22/07/2026 às 16:52
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.
Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local. Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu após um acidente no trevo entre as rodovias ES-137 e ES-381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). O caso aconteceu na altura do bairro São Cristóvão.


Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 11h30 para atender a uma ocorrência classificada como tombamento com vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar informou que também foi acionado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou ao local.


Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente e a identidade do motociclista não haviam sido divulgadas. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na segunda-feira (20).

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Cachoeiro de Itapemirim

Carro roubado há 12 anos na Bahia é recuperado em rodovia no Sul do ES

Publicado em 22/07/2026 às 15:38
Carro roubado há 12 anos na BA é recuperado em rodovia no Sul do ES
Carro roubado há 12 anos na BA é recuperado em rodovia no Sul do ES Divulgação/PRF
Um Volkswagen Gol roubado há mais de 12 anos na Bahia antes mesmo de receber o primeiro emplacamento foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O veículo foi abordado durante uma operação integrada da PRF, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, realizada no km 21 da BR-482, na entrada do distrito de Soturno. Após análise técnica, os policiais descobriram que o automóvel havia sido roubado em 17 de maio de 2014, na cidade de Vitória da Conquista (BA).

O motorista afirmou ser o proprietário do automóvel e disse que o havia adquirido há cerca de dois meses em uma troca realizada com o dono da empresa onde trabalha. Segundo ele, entregou um Fiat Uno, avaliado em aproximadamente R$ 22 mil, na negociação. O empresário, por sua vez, teria comprado o Gol de uma terceira pessoa, que foi chamada à unidade da PRF para prestar esclarecimentos, mas não compareceu.


Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversos sinais de adulteração no chassi, no motor, além de outras alterações incompatíveis com os padrões de fabricação. Após análise técnica, foi constatado que o carro correspondia originalmente a um Volkswagen Gol branco, ano/modelo 2014/2014, que havia sido roubado na Bahia antes mesmo de receber o primeiro emplacamento.


O motorista recebeu voz de prisão, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada para detalhes sobre o caso, mas não retornou até a publicação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tempo

Defesa Civil alerta para ventos intensos no Litoral Sul e na Grande Vitória

Publicado em 22/07/2026 às 13:48

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta amarelo para ventos costeiros intensos no Litoral Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória, válido da tarde até a noite desta quarta-feira (22). 


Segundo o órgão, há risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A orientação é para que a população redobre a atenção e evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade durante as rajadas de vento.


Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione os serviços de atendimento pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Fogo em vegetação

Fumaça de incêndio faz escola liberar alunos mais cedo em Anchieta

Publicado em 22/07/2026 às 13:39
Alunos são liberados de escola por conta de fumaça de incêndio em Anchieta
Alunos são liberados de escola por conta de fumaça de incêndio em Anchieta Prefeitura de Anchieta

Alunos da Escola Padre Anchieta, no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram liberados antes do fim das aulas na manhã desta quarta-feira (22) devido à fumaça provocada por um incêndio em uma área de vegetação localizada nos fundos da unidade de ensino.


Segundo a Prefeitura de Anchieta, apesar da proximidade, as chamas ficaram restritas à vegetação e não atingiram o prédio da escola. Como medida preventiva, alunos e funcionários foram liberados mais cedo.


Após o controle do fogo, equipes da Guarda Municipal permaneceram no local para acompanhar a situação e garantir a segurança da área. A prefeitura informou que as causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na ES 209

Quatro ficam feridos após motos baterem na traseira de caminhão em Montanha

Publicado em 22/07/2026 às 11:35

Um acidente envolvendo duas motocicletas e um caminhão baú deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), na ES 209, em Cristal do Norte, distrito de Montanha, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a baixa visibilidade provocada pela neblina e pela fumaça de um secador de café pode ter contribuído para a colisão.


Segundo relato de um dos motociclistas à PM, as duas motos seguiam pela rodovia, cada uma com um passageiro, quando atingiram a traseira do caminhão, que teria freado bruscamente. Após o acidente, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.


Os dois condutores das motocicletas sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já os passageiros foram socorridos por uma ambulância de Cristal do Norte antes da chegada da polícia. O estado de saúde deles não foi informado.


Ainda segundo a Polícia Militar, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguardava retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
"Super Dia D da Saúde"

Cariacica abre todas as UBSs para atendimentos no sábado (25)

Publicado em 22/07/2026 às 11:20
Saúde Cariacica | Dia D da saúde
Ação terá consultas, exames e vacinação
 Letícia Santos | Prefeitura de Cariacica

As 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica estarão abertas neste sábado (25) para uma edição do "Super Dia D da Saúde", que visa ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde. 


Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a ação vai acontecer das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Para as consultas, serão necessários levar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e o cartão do SUS. 


Durante o dia, serão ofertados serviços como consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, pesagem do Bolsa Família, processo completo de planejamento familiar, glicemia capilar, testes rápidos, aferição de pressão arterial, atualização de cadastro e vacinação.


Além disso, as farmácias das unidades também estarão funcionando para retirar os medicamentos prescritos.

Serviço

Super Dia D da Saúde

Data: 25 de julho (sábado)
Horário: das 8h às 15h
Local: todas as 30 UBSs de Cariacica

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Agredido a pauladas

Idoso é espancado por adolescentes em Piúma e fica em estado grave

Publicado em 22/07/2026 às 10:38

Um idoso de 67 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por dois adolescentes na noite de terça-feira (21), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 16 e 17 anos, confessaram as agressões e alegaram que agiram porque o idoso teria agredido uma amiga deles.


De acordo com a PM, equipes foram acionadas após uma denúncia sobre o espancamento. Durante as buscas, os militares localizaram e abordaram os dois adolescentes.


Em depoimento aos policiais, os suspeitos relataram que começaram a agredir a vítima com socos e chutes e, em seguida, utilizaram um pedaço de madeira para desferir vários golpes. Segundo eles, as agressões só cessaram quando o idoso perdeu a consciência. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Os adolescentes foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Vila Velha

Lindenberg tem novo desvio com avanço das obras do Expresso GV

Publicado em 22/07/2026 às 08:52
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Reprodução/TV Gazeta

As obras do Expresso GV vão alterar o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h desta quarta-feira (22). Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.


O desvio será feito em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, no sentido Vitória. De acordo com a Semobi, a mudança é necessária para dar continuidade à implantação de novas redes de drenagem e à reconfiguração da pista.


Ainda segundo a secretaria, a alteração faz parte do cronograma previsto para a obra e contará com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, que auxiliará na orientação dos motoristas. Durante o período de intervenção, o trecho terá sinalização provisória para orientar o tráfego. 


A Semobi recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito para garantir a segurança e minimizar os impactos na circulação.


A conclusão das obras do Expresso GV está prevista para o primeiro semestre de 2027.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Nesta quarta-feira (22)

BR 101 em Ibiraçu terá interdição total por até duas horas para detonação de rochas

Publicado em 22/07/2026 às 08:26

Um trecho da BR 101 será totalmente interditado na tarde desta quarta-feira (22), em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, para a realização de uma detonação de rochas. O bloqueio está previsto para começar às 14h, no km 224 da rodovia, e deve durar cerca de duas horas.


De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101. Após a conclusão da operação, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado no sistema de "Pare e Siga".


A concessionária orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Em caso de chuva, a operação poderá ser cancelada e remarcada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
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