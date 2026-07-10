AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Latrocínio

Casal é preso por matar idoso, roubar carro e esconder corpo no Sul do ES

José Francisco Tedesco, de 75 anos, estava desaparecido desde domingo (5); investigação rastreou o trajeto da dupla por seis municípios por meio de câmeras de segurança e do Cerco Eletrônico

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 10:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jul 2026 às 10:38

Um casal foi preso em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de matar um idoso de 75 anos, roubar o carro da vítima e esconder o corpo em uma área rural de ItapemirimJosé Francisco Tedesco estava desaparecido desde o último domingo (5), e o corpo foi localizado na tarde de quinta-feira (9).


As investigações começaram logo após o desaparecimento do idoso. Segundo a Polícia Civil, Lauanna Coutinho do Nascimento Moreira, de 36 anos, frequentava a residência de José Francisco Tedesco e costumava pedir comida no local, circunstância que, de acordo com a investigação, pode ter facilitado o acesso dela e do comparsa à casa da vítima.


Imagens de câmeras de segurança próximas à residência, localizada no bairro Esplanada II, em Marataízes, mostram Lauanna e Mauro Junior Veronez Medina, de 41 anos, chegando ao imóvel no dia do crime. Às 11h11 do mesmo dia, uma câmera do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim registrou a passagem do Volkswagen Gol preto da vítima pela região da Usina Paineiras, onde o corpo seria encontrado dias depois.

Casal percorreu seis municípios após o crime

José Francisco Tedesco, de 75 anos, estava desaparecido desde o último domingo (5)
José Francisco Tedesco, de 75 anos, estava desaparecido desde o último domingo (5) Polícia Civil

De acordo com o delegado Thiago Viana, a investigação revelou que os suspeitos circularam com o carro da vítima por seis municípios do Sul do Estado.


"O cruzamento das imagens dos sistemas de videomonitoramento municipais e do Cerco Eletrônico da Sesp permitiu reconstituir o itinerário completo dos suspeitos. Após passar pelo local onde o corpo foi localizado, a dupla seguiu para Rio Novo do Sul, retornou a Itapemirim, onde comprou bebidas com o cartão da vítima, voltou para Marataízes e seguiu para Guarapari, abastecendo o veículo em Piúma, sempre utilizando o cartão do idoso", detalhou o delegado.


Ainda segundo a Polícia Civil, em Guarapari o cartão da vítima foi utilizado em uma padaria e em uma distribuidora de bebidas. Depois, o casal foi até Cachoeiro de Itapemirim, onde circulou por locais frequentados por usuários de drogas. Na madrugada de segunda-feira (6), os suspeitos retornaram a Marataízes e, na mesma noite, venderam o Volkswagen Gol. O veículo foi posteriormente recuperado pelas forças de segurança.

Prisão e localização do corpo

O casal foi preso na quarta-feira (8), em Marataízes, pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver. No momento da prisão, Mauro estava com um relógio de pulso reconhecido pela família como pertencente ao idoso.


Durante os interrogatórios, conforme informou o delegado, os suspeitos se recusaram a revelar onde haviam escondido o corpo. Mesmo assim, as equipes de investigação conseguiram localizá-lo na quinta-feira (9).


O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um barranco próximo à Usina Paineiras, na zona rural de Itapemirim. No local, também foram encontrados um short azul e uma blusa vermelha que, segundo a polícia, pertenciam à vítima.


A Polícia Científica realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames para confirmação da identidade e da causa da morte.


As investigações contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal de Marataízes, da Delegacia de Piúma, da Delegacia Antissequestro, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, do Cerco Eletrônico da Sesp e das centrais de videomonitoramento das prefeituras de Marataízes, Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Marataízes Cachoeiro de Itapemirim Piúma Polícia Civil Guarapari Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Hélio Braga Pio Pereira, de 66 anos, morreu no último dia 8 de julho
Cicloativista Fernando Braga morre aos 66 anos em Vila Velha
Kelner Macêdo interpreta Cristian Cravinhos
Ator da série "Tremembé" comandará abertura e encerramento do 33º Festival de Cinema de Vitória
Será que sexo atrapalha o desempenho antes dos jogos?
Sexo prejudica atletas antes dos jogos? Conheça esse e outros mitos sobre sexualidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados