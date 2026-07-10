Casal é preso por matar idoso, roubar carro e esconder corpo no Sul do ES

Um casal foi preso em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito
Santo, suspeito de matar um idoso de 75 anos, roubar o carro da vítima e esconder o corpo em uma área rural de Itapemirim.
As investigações começaram logo após o desaparecimento do idoso. Segundo a Polícia Civil, Lauanna Coutinho do Nascimento Moreira, de 36 anos, frequentava a residência de José Francisco Tedesco e costumava pedir comida no local, circunstância que, de acordo com a investigação, pode ter facilitado o acesso dela e do comparsa à casa da vítima.
Imagens de câmeras de segurança próximas à residência, localizada no bairro Esplanada II, em Marataízes, mostram Lauanna e Mauro Junior Veronez Medina, de 41 anos, chegando ao imóvel no dia do crime. Às 11h11 do mesmo dia, uma câmera do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim registrou a passagem do Volkswagen Gol preto da vítima pela região da Usina Paineiras, onde o corpo seria encontrado dias depois.
Casal percorreu seis municípios após o crime
De acordo com o delegado Thiago Viana, a investigação revelou que os suspeitos circularam com o carro da vítima por seis municípios do Sul do Estado.
"O cruzamento das imagens dos sistemas de videomonitoramento municipais e do Cerco Eletrônico da Sesp permitiu reconstituir o itinerário completo dos suspeitos. Após passar pelo local onde o corpo foi localizado, a dupla seguiu para Rio Novo do Sul, retornou a Itapemirim, onde comprou bebidas com o cartão da vítima, voltou para Marataízes e seguiu para Guarapari, abastecendo o veículo em Piúma, sempre utilizando o cartão do idoso", detalhou o delegado.
Ainda segundo a Polícia Civil, em Guarapari o cartão da vítima foi utilizado em uma padaria e em uma distribuidora de bebidas. Depois, o casal foi até Cachoeiro de Itapemirim, onde circulou por locais frequentados por usuários de drogas. Na madrugada de segunda-feira (6), os suspeitos retornaram a Marataízes e, na mesma noite, venderam o Volkswagen Gol. O veículo foi posteriormente recuperado pelas forças de segurança.
Prisão e localização do corpo
O casal foi preso na quarta-feira (8), em Marataízes, pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver. No momento da prisão, Mauro estava com um relógio de pulso reconhecido pela família como pertencente ao idoso.
Durante os interrogatórios, conforme informou o delegado, os suspeitos se recusaram a revelar onde haviam escondido o corpo. Mesmo assim, as equipes de investigação conseguiram localizá-lo na quinta-feira (9).
O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um barranco próximo à Usina Paineiras, na zona rural de Itapemirim. No local, também foram encontrados um short azul e uma blusa vermelha que, segundo a polícia, pertenciam à vítima.
A Polícia Científica realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames para confirmação da identidade e da causa da morte.
As investigações contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal de Marataízes, da Delegacia de Piúma, da Delegacia Antissequestro, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, do Cerco Eletrônico da Sesp e das centrais de videomonitoramento das prefeituras de Marataízes, Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim.