Casal é preso por matar idoso, roubar carro e esconder corpo no Sul do ES

Um casal foi preso em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de matar um idoso de 75 anos, roubar o carro da vítima e esconder o corpo em uma área rural de Itapemirim. José Francisco Tedesco estava desaparecido desde o último domingo (5), e o corpo foi localizado na tarde de quinta-feira (9).





As investigações começaram logo após o desaparecimento do idoso. Segundo a Polícia Civil, Lauanna Coutinho do Nascimento Moreira, de 36 anos, frequentava a residência de José Francisco Tedesco e costumava pedir comida no local, circunstância que, de acordo com a investigação, pode ter facilitado o acesso dela e do comparsa à casa da vítima.





Imagens de câmeras de segurança próximas à residência, localizada no bairro Esplanada II, em Marataízes, mostram Lauanna e Mauro Junior Veronez Medina, de 41 anos, chegando ao imóvel no dia do crime. Às 11h11 do mesmo dia, uma câmera do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim registrou a passagem do Volkswagen Gol preto da vítima pela região da Usina Paineiras, onde o corpo seria encontrado dias depois.