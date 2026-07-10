Motorista morre após bater de frente com ônibus do Transcol em Vitória

Um motorista de 58 anos morreu após bater de frente com um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (10). O nome da vítima não foi divulgado.





No ônibus estavam apenas o motorista e um auxiliar. Nenhum dos dois ficou ferido.





Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que o carro seguia em direção ao bairro São Pedro, enquanto o coletivo trafegava no sentido Santo Antônio. Em determinado momento, o automóvel teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o ônibus.





Conforme os relatos, o motorista dirigia em alta velocidade e já trafegava fora da faixa de rolamento antes da batida. As circunstâncias do acidente, no entanto, serão apuradas pela perícia.





Por causa da colisão, o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi chegou a operar no sistema Pare e Siga, mas já foi liberado com orientação de agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória.





A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e informou que a ocorrência estava em andamento até a publicação desta reportagem.





* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.