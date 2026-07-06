Incêndio atinge casa em Colatina; veja imagens

Uma aposentada de 57 anos teve todos os móveis e eletrodomésticos de casa danificados após um incêndio atingir o imóvel onde ela morava, no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O incidente aconteceu no sábado (4).





A mulher contou que morava de aluguel na residência e acredita que o incêndio tenha começado na área onde fica a geladeira, já que o eletrodoméstico apresentava instabilidade desde a noite anterior, desarmando várias vezes.





De acordo com a aposentada, na manhã do dia do incêndio, pouco antes do ocorrido, ela decidiu desligar e religar a geladeira. Pouco depois, percebeu o surgimento de fumaça escura saindo da parte superior do eletrodoméstico, na região da fiação. Na sequência, a fumaça evoluiu rapidamente para chamas.





Ela relatou que saiu rapidamente da casa e pediu ajuda aos vizinhos, que retiraram o botijão de gás para evitar risco de explosão e utilizaram um extintor para conter o incêndio.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar para mais informações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.





Veja abaixo como ficou a casa após o incêndio: