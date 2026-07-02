Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)

A primeira etapa das obras da orla do Canal de Camburi, em Vitória, será entregue no dia 18. O evento estava marcado para este sábado (4), mas foi alterada, segundo a prefeitura, para a liberação de um trecho ainda maior.





A primeira fase contempla deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo e vai entre a Ponte de Camburi e o bairro Santa Luíza. A inauguração ocorrerá às 16h30.





A partir dali, começará a segunda etapa da construção, que ainda será licitada. Quando concluída, será possível caminhar e pedalar pelo novo calçadão da praia até a Ponte da Passagem por dentro do canal, sem necessidade de passar pelos bairros Jardim da Penha, Praia do Canto e Barro Vermelho.





As obras integram o Programa Vitória de Frente para o Mar e compõem um conjunto de intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. Até o final das duas etapas, todo esse trecho contará com 3,3km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas.