Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)

Um dos principais pontos de circulação de ônibus de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a Estação Central será interditada a partir das 20 horas desta sexta-feira (3). Segundo a prefeitura municipal, vai receber a pintura do piso, uma das etapas da reforma do espaço, localizado no bairro Esplanada.
Durante a interdição, embarques e desembarques do transporte coletivo ocorrerão na Avenida Delta, no Centro. A previsão da prefeitura é de que os trabalhos de pintura sejam concluídos no fim de semana, com reabertura da estação na segunda-feira (6), operando normalmente.