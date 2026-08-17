Peruanos suspeitos de furtar bagagem em hotel no RJ são detidos em Vitória

Três peruanos suspeitos de furtar as bagagens de um hóspede de um hotel em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foram detidos em Vitória cerca de oito horas após o crime. O trio foi localizado pela Guarda Civil Municipal na tarde desta segunda-feira (17).
O furto ocorreu por volta das 7h, na entrada do hotel. A vítima, um oficial da Marinha Mercante, contou à polícia que deixou os pertences perto das bagagens de outros hóspedes enquanto tomava café da manhã. Ao retornar, percebeu que os objetos haviam desaparecido.
Foram levados um MacBook, um relógio, documentos, cartões bancários, dez certificados profissionais da Marinha Mercante e um pen drive relacionado a uma carteira de criptomoedas avaliada em aproximadamente R$ 265 mil.
Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil do Rio de Janeiro compartilhou com a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória a informação de que os suspeitos poderiam estar seguindo para o Espírito Santo.
Segundo a Guarda Municipal, o cruzamento de dados e o auxílio da Central de Monitoramento permitiram identificar o deslocamento do veículo utilizado pelo grupo e orientar as equipes que estavam em patrulhamento na Capital.
No início da abordagem, os três negaram envolvimento no furto e afirmaram que estavam a caminho da Curva da Jurema. Durante a verificação do veículo, entretanto, os agentes encontraram objetos posteriormente reconhecidos como pertencentes à vítima.
“Eles disseram inicialmente que estavam indo para a praia. Mas, durante a abordagem, começamos a localizar os pertences que haviam sido levados do hotel no Rio de Janeiro. A partir desse momento, eles passaram a não dar mais informações”, contou o inspetor Calegari.
Na delegacia, os suspeitos disseram que haviam chegado ao Espírito Santo na segunda-feira (10) e estavam hospedados em um hotel de Vila Velha. Porém, conforme levantamentos da Gerência de Inteligência da Guarda, o trio chegou ao Rio de Janeiro no sábado (15) e anteriormente estava no Mato Grosso do Sul. Dois deles teriam entrado irregularmente no Brasil e o terceiro estaria em situação migratória irregular desde 2014.
Os três detidos, os bens recuperados, os demais materiais encontrados e o veículo utilizado pelo grupo foram encaminhados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, no bairro Bonfim, em Vitória. “Criminosos circulam entre municípios e estados, e as instituições precisam acompanhar essa dinâmica. Por isso, a troca de informações é tão importante”, destacou a comandante da Guarda de Vitória, Fabiana Gonçalves.