Peruanos suspeitos de furtar bagagem em hotel no RJ são detidos em Vitória

Foram levados um MacBook, um relógio, documentos, cartões bancários, dez certificados profissionais da Marinha Mercante e um pen drive relacionado a uma carteira de criptomoedas avaliada em aproximadamente R$ 265 mil.





Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil do Rio de Janeiro compartilhou com a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória a informação de que os suspeitos poderiam estar seguindo para o Espírito Santo.





Segundo a Guarda Municipal, o cruzamento de dados e o auxílio da Central de Monitoramento permitiram identificar o deslocamento do veículo utilizado pelo grupo e orientar as equipes que estavam em patrulhamento na Capital.





No início da abordagem, os três negaram envolvimento no furto e afirmaram que estavam a caminho da Curva da Jurema. Durante a verificação do veículo, entretanto, os agentes encontraram objetos posteriormente reconhecidos como pertencentes à vítima.





“Eles disseram inicialmente que estavam indo para a praia. Mas, durante a abordagem, começamos a localizar os pertences que haviam sido levados do hotel no Rio de Janeiro. A partir desse momento, eles passaram a não dar mais informações”, contou o inspetor Calegari.





Na delegacia, os suspeitos disseram que haviam chegado ao Espírito Santo na segunda-feira (10) e estavam hospedados em um hotel de Vila Velha. Porém, conforme levantamentos da Gerência de Inteligência da Guarda, o trio chegou ao Rio de Janeiro no sábado (15) e anteriormente estava no Mato Grosso do Sul. Dois deles teriam entrado irregularmente no Brasil e o terceiro estaria em situação migratória irregular desde 2014.





Os três detidos, os bens recuperados, os demais materiais encontrados e o veículo utilizado pelo grupo foram encaminhados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, no bairro Bonfim, em Vitória. “Criminosos circulam entre municípios e estados, e as instituições precisam acompanhar essa dinâmica. Por isso, a troca de informações é tão importante”, destacou a comandante da Guarda de Vitória, Fabiana Gonçalves.