Batida de frente entre dois carros deixa seis feridos na ES 379, em Iúna

Um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol bateram de frente na noite de domingo (16), na ES 379, na zona rural de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irupi.





De acordo com a PM, o Corolla seguia no sentido Irupi, enquanto o Gol trafegava no sentido contrário. No Gol estava apenas o motorista, de 41 anos. Já no Corolla estavam o motorista, de 42 anos, e quatro passageiros, de 28, 40, 48 e 76 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto Atendimento de Irupi. O estado de saúde delas não foi informado.





Questionados sobre as causas da batida, os dois motoristas disseram não saber explicar o que provocou o acidente. Eles relataram apenas que, ao fazerem a curva, sentiram o impacto entre os veículos.





A Polícia Militar ofereceu aos dois motoristas o teste do bafômetro, mas ambos se recusaram a realizá-lo. Segundo os militares, nenhum deles apresentava sinais ou sintomas característicos de embriaguez. O Corpo de Bombeiros informou que também foi acionado, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.