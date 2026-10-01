PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do ES no dia da eleição

Neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A Operação Eleições 2026 terá fiscalização intensificada em trechos com maior registro de acidentes, além de ações contra excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.





Também haverá restrição à circulação de veículos de carga com peso ou dimensões excedentes em trechos de pista simples, das 7h às 18h. A escolta de cargas superdimensionadas ficará suspensa em todo o país entre os dias 2 e 5 de outubro.





Durante a operação, infrações exclusivamente administrativas, quando não representarem risco à segurança viária, não resultarão em retenções que prejudiquem a fluidez do trânsito. A prioridade será para situações que representem risco concreto à vida ou à integridade física das pessoas.





Mediante solicitação, a PRF também poderá prestar apoio ao programa “Seu Voto Importa”, criado para oferecer transporte especial a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que não disponham de meios próprios para chegar aos locais de votação.





Em caso de eventos climáticos ou outras situações que afetem as rodovias federais, as equipes estarão mobilizadas para atendimento, orientação aos usuários e indicação de rotas alternativas.