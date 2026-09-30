Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES

Um homem de 41 anos foi preso em Martins Soares, em Minas Gerais, suspeito de agredir a companheira com uma faca em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de segunda-feira (28), e o suspeito foi localizado na terça-feira (29).





De acordo com a PM, a equipe foi acionada após a vítima, de 40 anos, dar entrada no Hospital Municipal de Ibatiba com ferimentos. Aos policiais, ela relatou que, durante uma discussão, o companheiro teria usado uma faca para agredi-la, atingindo o braço e o antebraço. A mulher recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.





Após a polícia receber informações de que o suspeito havia deixado o Espírito Santo em uma caminhonete, a PMES acionou a Polícia Militar de Minas Gerais para dar continuidade às buscas. O veículo foi localizado no centro de Martins Soares, e o homem foi preso.





O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital, e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por lesão corporal cometida contra mulher. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.