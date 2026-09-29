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Trânsito

Motorista de carreta é preso após motociclista morrer em acidente em Castelo

Testemunha relatou que carreta teria feito ultrapassagem pela contramão; motorista disse que motociclista estava em zigue-zague e negou ter percebido a batida

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 13:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2026 às 13:09
Motociclista morre em acidente com carreta e motorista é preso em Castelo
Motociclista morreu em acidente com carreta e motorista foi preso em Castelo Crédito: Leitor | AG

Um motociclista de 50 anos, identificado como Alecy Fagundes da Silva, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na ES 166, Rodovia Pedro Cola, na localidade de Limoeiro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). O motorista da carreta, de 51 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo e por se afastar do local do acidente.

 

Segundo a Polícia Militara vítima morreu no local. Uma testemunha relatou aos policiais que o motorista da carreta teria feito uma ultrapassagem pela contramão, em um trecho onde a manobra seria proibida, e atingido a motocicleta. Ainda de acordo com a testemunha, o condutor não teria parado para prestar socorro.

 

O motorista foi abordado nas proximidades da sede da 20ª Companhia Independente, em Castelo. Aos policiais, ele disse que seguia de Venda Nova do Imigrante para Castelo e que teria visto a motocicleta trafegando em zigue-zague. Segundo o condutor, ele sinalizou e fez a ultrapassagem, mas não percebeu se havia atingido a motocicleta. Ele afirmou que só soube do envolvimento no acidente após ser abordado pela PM.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo a Polícia Civilele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastamento do local do sinistro para fugir à responsabilidade. Depois dos procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

 

A Polícia Científica informou que o corpo de Alecy foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. Segundo a PM, o motociclista não possuía habilitação.

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