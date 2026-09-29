Tapete vermelho, avião invisível e IA sem freio: o pacto que falta entre EUA e China

O detalhe mais eloquente, porém, não estava na pauta. Depois de passar as tropas em revista, o convidado assistiu ao sobrevoo do B-2 Spirit, o "avião invisível" americano, capaz de passar despercebido pelos radares de defesa do mundo inteiro. Diante do líder da potência rival, os Estados Unidos exibiam com orgulho uma tecnologia cuja maior virtude é driblar os sistemas de proteção dos outros.





Difícil não notar o paradoxo. Os mesmos países que dizem temer agentes de IA capazes de contornar bloqueios investem, há décadas, em instrumentos cuja razão de existir é exatamente essa. O agente que invadiu o portal australiano não inventou a lógica da evasão. Aprendeu-a com o mundo que o criou.





Será, então, que o avanço da inteligência artificial poderá ser contido por ações isoladas de nações que, em seus arsenais, também aperfeiçoam ferramentas para enganar as defesas alheias? Parece improvável. Uma tecnologia sem fronteiras não se governa com muros nacionais, e nenhuma regulação resiste quando cada potência enxerga na regra do vizinho uma desvantagem na corrida.





O problema de fundo não é técnico. É humano. A tecnologia costuma funcionar como espelho: amplifica o que já somos. Se as relações entre pessoas, instituições e Estados estivessem ancoradas em um pacto social sólido, feito de confiança, cooperação e limites compartilhados, os riscos da IA poderiam ser enfrentados em conjunto. O que se vê, contudo, é uma espécie de falência dessas relações: desconfiança generalizada, diálogo trocado por disputa e a ideia de que vencer importa mais do que conviver. A máquina que não aceita um não apenas reproduz, em escala, um comportamento que já vínhamos tolerando entre nós.





O Brasil não está fora desse retrato. Aqui, a lei anda a passos lentos atrás da técnica. O Marco Civil da Internet é de 2014; a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018 – ambos concebidos antes da popularização da IA generativa. A Lei Carolina Dieckmann, de 2012, tipificou a invasão de dispositivos informáticos quando o invasor imaginado ainda era uma pessoa.





Em 2025, o STF precisou reinterpretar o artigo 19 do Marco Civil para ampliar a responsabilidade das plataformas, suprindo pela via judicial o que o Legislativo não resolveu. E o PL 2.338/2023, o marco legal da IA, aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, acumula adiamentos na Câmara; o próprio relator já admitiu que a votação só virá depois das eleições. A lei anda a pé; a tecnologia, a jato.