Trump estendeu tapete vermelho para Xi — mas líder chinês não conseguiu tudo o que queria

Todas as atenções estavam voltadas para a possibilidade de os dois líderes tomarem alguma decisão concreta sobre IA, como um acordo para realizar uma cúpula sobre o tema, após um artigo do CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendendo uma desaceleração do desenvolvimento da IA para torná-la mais segura. O texto foi publicado depois que um dos principais pesquisadores de segurança da empresa alertou que havia uma "probabilidade superior a 10%" de que a IA pudesse causar a extinção da humanidade.