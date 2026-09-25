Cariacica abre nesta sexta (25) mais de 700 vagas para consultas odontológicas

Um homem de 26 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), em Vila Velha. Ao perceber a chegada da Polícia Civil, que cumpria um mandado de prisão, ele fugiu pelos telhados de imóveis do bairro Cristóvão Colombo e entrou em diferentes residências sem autorização.





O mandado foi expedido pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha após o descumprimento de uma medida protetiva no âmbito de um processo relacionado à Lei Maria da Penha.





Durante as buscas, que duraram cerca de duas horas, o suspeito foi visto novamente correndo por uma das ruas do bairro. Ele entrou no quintal de uma residência, onde caiu do telhado e acabou sendo contido pelo proprietário do imóvel, que acionou a Polícia Militar.





Quando os militares chegaram, o homem já estava contido pelo morador e foi algemado pelos policiais civis. Ele apresentava lesões no pé e no joelho e relatou ter se machucado durante as quedas na tentativa de fuga.





O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Após a alta, foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e permanece à disposição da Justiça.