Dez Milhas Garoto: confira as vias interditadas em Vitória e Vila Velha

Motoristas que pretendem circular entre Vitória e Vila Velha neste fim de semana precisam ficar atentos às mudanças no trânsito. A 35ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (27), com alterações no tráfego e interdições em diferentes pontos a partir deste sábado (26), segundo as prefeituras de Vila Velha e Vitória.
A largada está prevista para às 6h30, na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada será na Fábrica de Chocolates Garoto, no bairro da Glória, em Vila Velha. O percurso permanece o mesmo das edições anteriores e deve reunir mais de 20 mil corredores, entre atletas profissionais e amadores.
Na capital, as intervenções serão no domingo (27). O primeiro impacto será a suspensão da Rua de Lazer na Avenida Dante Michelini, entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha. As ciclofaixas, que normalmente funcionam aos domingos e feriados, também não estarão funcionando entre a orla de Camburi e a Enseada do Suá.
A Avenida Dante Michelini, no trecho entre Jardim da Penha e Mata da Praia, terá o sentido Centro-Jardim Camburi interditado a partir das 2h. O sentido contrário será bloqueado às 6h e a previsão é que a via seja liberada às 10h30.
Os acessos aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia só poderão ser realizados pelas avenidas Fernando Ferrari, na região da Ufes, e Adalberto Simão Nader, próximo ao aeroporto. A mesma orientação vale para condutores que vêm da Serra ou saem de Jardim Camburi em direção ao Centro.
A partir das 6h30, também serão interditadas as avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Américo Buaiz, na Enseada do Suá, além da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A expectativa é de que o trânsito volte a circular normalmente nesses trechos por volta das 10h.
Com o bloqueio na Ponte de Camburi, os motoristas que seguem do Centro de Vitória pela Avenida Beira-Mar não conseguirão acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nem seguir para a Terceira Ponte, que também estará fechada. Haverá bloqueio no cruzamento das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes, em Jesus de Nazareth, com liberação apenas para o trânsito local.
O sentido Vitória-Vila Velha da Terceira Ponte será completamente interditado a partir das 5h30. Com isso, as ruas Clóvis Machado, na Enseada do Suá, e Duckla de Aguiar, na Praia do Suá, também serão bloqueadas por darem acesso à ponte. Os motoristas que pretendem seguir para Vila Velha deverão utilizar a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos, na região do Centro.
Durante a manhã, a orientação é evitar a região da Praça do Papa, Shopping Vitória, Praça dos Namorados e Camburi.
Rodovia das Paneleiras;
Avenida Fernando Ferrari;
Avenida Nossa Senhora da Penha;
Avenida Leitão da Silva;
Avenida Cezar Hilal;
Avenida Vitória.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, 57 cruzamentos do município terão interdições para a passagem dos participantes da corrida. As intervenções começam no sábado (26), às 18h.
Sábado (26)
A partir das 18h, o trânsito da Avenida Jerônimo Monteiro será desviado para dentro do Polo de Moda da Glória. Os motoristas que seguirem em direção à Avenida Carlos Lindenberg deverão utilizar a Rua Aurora, a Rua Dr. Moacyr Veloso e a Avenida José Tavares de Brito, acessando posteriormente a Avenida Carlos Lindenberg.
Para quem seguir em direção à Avenida Santa Terezinha, o desvio será realizado pela Rua Dr. Moacyr Veloso e pela Avenida José Tavares de Brito.
Para os veículos que saírem do bairro Aribiri, haverá interdição na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a Avenida José Tavares de Brito e a Rua Gentil do Nascimento. O trânsito será desviado pela Rua Gentil do Nascimento, possibilitando o acesso à Avenida Carlos Lindenberg.
Domingo (27)
No dia da corrida, os atletas sairão de Vitória pela Avenida Dante Michelini e acessarão a Terceira Ponte. Em Vila Velha, o percurso seguirá pela alça da Terceira Ponte, Rua Erothildes Pena Medina, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco, Rua Cabo Aylson Simões, Rua Henrique Moscoso, Rua Maria Amália e, por fim, Avenida Jerônimo Monteiro, onde será instalada a linha de chegada.
Durante a passagem dos atletas, os trechos do percurso serão interditados para garantir a segurança dos corredores. A liberação do trânsito ocorrerá de forma gradativa, conforme os participantes forem avançando pelo trajeto.
Avenida Carioca x Rua Inácio Higino
Rua Telmo Torres x Alça da Terceira Ponte
Alça da Terceira Ponte x Rua Erothildes Pena Medina
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Telmo Torres
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Inácio Higino
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Costa do Sol
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Romero Botelho
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Humberto Serrano
Rua Erothildes Pena Medina x Rua Afonso Pena
Rua Erothildes Pena Medina x Avenida São Paulo
Rua Erothildes Pena Medina x Avenida Hugo Musso
Rua Erothildes Pena Medina x Avenida Gil Veloso
Avenida Gil Veloso x Rua Pará
Avenida Gil Veloso x Rua Maranhão
Avenida Gil Veloso x Rua Pernambuco
Avenida Gil Veloso x Rua José Pena Medina
Avenida Gil Veloso x Rua Ceará
Avenida Gil Veloso x Rua Sergipe
Avenida Gil Veloso x Rua Vinicius de Moraes
Avenida Gil Veloso x Avenida Champagnat
Avenida Gil Veloso x Rua Henrique Moscoso
Avenida Gil Veloso x Rua XV de Novembro
Avenida Gil Veloso x Rua Castelo Branco
Rua Castelo Branco x Rua Des. Augusto Botelho
Rua Castelo Branco x Rua Luiz Fernando Torres
Rua Castelo Branco x Rua São Luiz
Rua Castelo Branco x Avenida Hugo Musso
Rua Castelo Branco x Rua São Paulo
Rua Castelo Branco x Rua Dr. Jairo de Matos
Rua Castelo Branco x Rua João Pessoa de Matos
Rua Castelo Branco x Rua Inácio Higino
Rua Castelo Branco x Rua Prof. Telmo Torres
Rua Castelo Branco x Rua Pastor Jonas Marques
Rua Castelo Branco x Rua Guilherme de Farias
Rua Castelo Branco x Rua Luiza Grinalda
Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde
Rua Castelo Branco x Avenida Luciano das Neves
Rua Castelo Branco x Rua Cabo Aylson Simões
Rua Cabo Aylson Simões x Rua Henrique Moscoso
Rua Henrique Moscoso x Rua Pres. Lima
Rua Henrique Moscoso x Rua Cel. Sodré
Rua Henrique Moscoso x Rua Araribóia
Rua Henrique Moscoso x Rua Henrique Laranja
Rua Henrique Moscoso x Rua Carolina Leal
Rua Henrique Moscoso x Rua Maria Amália
Rua Henrique Moscoso x Avenida Jerônimo Monteiro
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Cel. Joaquim de Freitas
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Normilha da Cunha dos Santos
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Emiliana Júlia da Silva
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua São Pedro
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Nossa Senhora de Fátima
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua São Pedro
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Nelson Sampaio
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Dom Pedro II
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Cap. Francisco Rezende
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Santa Rosa
Avenida Jerônimo Monteiro x Rua Agenor Barbato
Algumas vias terão alteração temporária no sentido de circulação. Entre elas está a Avenida Carlos Lindenberg, que funcionará em sentido duplo no trecho entre a Avenida José Tavares de Brito e a Rua Sete de Setembro.
A Avenida Jerônimo Monteiro também terá mudança e funcionará em sentido único no trecho entre a Avenida Luciano das Neves e a Rua Carolina Leal.
A orientação da Prefeitura de Vila Velha é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem os deslocamentos com antecedência durante o período das interdições.
Na Avenida Jerônimo Monteiro, na altura da Rua Carolina Leal, e na Avenida Carlos Lindenberg, serão instalados pontos de ônibus para facilitar o deslocamento dos atletas e colaboradores.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.