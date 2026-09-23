Dez Milhas Garoto: confira as vias interditadas em Vitória e Vila Velha

Na capital, as intervenções serão no domingo (27). O primeiro impacto será a suspensão da Rua de Lazer na Avenida Dante Michelini, entre os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha. As ciclofaixas, que normalmente funcionam aos domingos e feriados, também não estarão funcionando entre a orla de Camburi e a Enseada do Suá.





A Avenida Dante Michelini, no trecho entre Jardim da Penha e Mata da Praia, terá o sentido Centro-Jardim Camburi interditado a partir das 2h. O sentido contrário será bloqueado às 6h e a previsão é que a via seja liberada às 10h30.





Os acessos aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia só poderão ser realizados pelas avenidas Fernando Ferrari, na região da Ufes, e Adalberto Simão Nader, próximo ao aeroporto. A mesma orientação vale para condutores que vêm da Serra ou saem de Jardim Camburi em direção ao Centro.





A partir das 6h30, também serão interditadas as avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Américo Buaiz, na Enseada do Suá, além da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A expectativa é de que o trânsito volte a circular normalmente nesses trechos por volta das 10h.





Com o bloqueio na Ponte de Camburi, os motoristas que seguem do Centro de Vitória pela Avenida Beira-Mar não conseguirão acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nem seguir para a Terceira Ponte, que também estará fechada. Haverá bloqueio no cruzamento das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes, em Jesus de Nazareth, com liberação apenas para o trânsito local.





O sentido Vitória-Vila Velha da Terceira Ponte será completamente interditado a partir das 5h30. Com isso, as ruas Clóvis Machado, na Enseada do Suá, e Duckla de Aguiar, na Praia do Suá, também serão bloqueadas por darem acesso à ponte. Os motoristas que pretendem seguir para Vila Velha deverão utilizar a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos, na região do Centro.





Durante a manhã, a orientação é evitar a região da Praça do Papa, Shopping Vitória, Praça dos Namorados e Camburi.