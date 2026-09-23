Imagem de Flávio Bolsonaro com elefante morto foi gerada com IA

Além do uso de IA para a produção do conteúdo, as publicações se utilizam de outras táticas de convencimento. Em primeiro lugar, a montagem insere a imagem artificial no layout da reportagem verdadeira publicada pela revista piauí com o intuito de imitar uma fonte confiável e sequestrar sua credibilidade.





A peça de desinformação ainda usa o fato verídico sobre a ida de Flávio Bolsonaro ao safári na África do Sul , para tornar mais crível uma situação em que o candidato mata um elefante. Por fim, o apelo à emoção é utilizado ao incitar indignação diante da violência contra animais exóticos: “Flávio assassino de animais”, diz trecho da legenda de um dos posts.





Fontes que consultamos: O Comprova utilizou ferramentas de detecção de IA como o Hive Moderation e o SynthID, além do Google Lens para realizar a busca reversa. Também analisou a reportagem da revista piauí.





Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.





Outras checagens sobre o tema: Recentemente o Comprova também checou outras desinformações em que candidatos à Presidência tiveram sua identidade alterada com IA, como o falso áudio de Renan Santos enviado a Daniel Vorcaro. Também foram verificados e classificados como falsos vídeos artificiais de Flávio e Lula (PT) prometendo um salário mínimo de R$ 3 mil.





Notas da comunidade: Em um dos posts no X, um usuário pergunta se a foto é verdadeira ao Grok e a inteligência artificial da plataforma responde: “Imagens geradas por IA modernas podem ser praticamente indistinguíveis de fotos reais, dificultando a análise só visual. Essa imagem específica de Flávio Bolsonaro com espingarda ao lado de um elefante morto é falsa: montagem criada por IA. O safári turístico na África do Sul em março de 2025 ocorreu de fato (com fotos reais do grupo na savana publicadas pela piauí, mostrando animais vivos), mas sem qualquer registro de caça ou abate”.