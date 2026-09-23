Imagem de Flávio Bolsonaro com elefante morto foi gerada com IA

A imagem do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) com uma espingarda na mão e com um elefante abatido ao fundo é falsa. O conteúdo foi gerado com inteligência artificial (IA) e editado para simular a capa da reportagem “O safári dos investigados”, da revista piauí.
A partir de uma busca reversa via Google Lens, foi possível localizar a reportagem da piauí cuja imagem de capa é uma foto de Flávio Bolsonaro ao lado do advogado Willer Tomaz, do empresário Carlos Alberto de Sá e do senador Weverton Rocha (PDT-MA).
Os quatro foram fotografados durante um safári feito na África do Sul, em março de 2025. Não há, no entanto, qualquer elefante na foto. A reportagem não menciona se eles participaram de uma caça ou de um abate.
A imagem verificada foi analisada pela ferramenta de detecção de IA da Hive Moderation, que acusou uma probabilidade de 99,9% de ter sido gerada artificialmente.
Outra análise feita pela plataforma SynthID indicou que o material foi produzido com a própria IA do Google.
Com cerca de 554 mil seguidores, o ator brasileiro José de Abreu foi um dos perfis do X que repercutiu a desinformação e escreveu o seguinte: “Flávio matou um elefante ao fazer Safari com bandidos. Quem mata um elefante? Só doentes. Poderão matar seres humanos com a mesma tranquilidade”. Antes de sair do ar, o post atingiu ao menos 284 mil visualizações.
O Comprova entrou em contato com o ator via Instagram, mas não obteve resposta até o momento da publicação deste texto. Tampouco houve resposta das assessorias de imprensa dos senadores Flávio Bolsonaro e Weverton Rocha, nem do Departamento de Florestas, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul, a quem o Comprova perguntou se há registro de licença de caça a elefante em nome de Flávio Bolsonaro.
Até 22 de setembro, os posts desinformativos ainda ativos acumulavam ao menos 9 mil visualizações. Para além da página de José de Abreu, os perfis analisados pelo Comprova apresentam poucas informações pessoais e costumam publicar conteúdos de teor político com críticas contra à direita e a Flávio Bolsonaro. Essas páginas analisadas concentram juntas cerca de 23 mil seguidores.
Dentre os perfis do X e do Facebook que postaram o conteúdo, apenas um respondeu ao pedido de contato. “Depois que tivemos conhecimento que a imagem se tratava de IA foi removida imediatamente”, afirmou o responsável pela página.
Além do uso de IA para a produção do conteúdo, as publicações se utilizam de outras táticas de convencimento. Em primeiro lugar, a montagem insere a imagem artificial no layout da reportagem verdadeira publicada pela revista piauí com o intuito de imitar uma fonte confiável e sequestrar sua credibilidade.
A peça de desinformação ainda usa o fato verídico sobre a ida de Flávio Bolsonaro ao safári na África do Sul , para tornar mais crível uma situação em que o candidato mata um elefante. Por fim, o apelo à emoção é utilizado ao incitar indignação diante da violência contra animais exóticos: “Flávio assassino de animais”, diz trecho da legenda de um dos posts.
Fontes que consultamos: O Comprova utilizou ferramentas de detecção de IA como o Hive Moderation e o SynthID, além do Google Lens para realizar a busca reversa. Também analisou a reportagem da revista piauí.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: Recentemente o Comprova também checou outras desinformações em que candidatos à Presidência tiveram sua identidade alterada com IA, como o falso áudio de Renan Santos enviado a Daniel Vorcaro. Também foram verificados e classificados como falsos vídeos artificiais de Flávio e Lula (PT) prometendo um salário mínimo de R$ 3 mil.
Notas da comunidade: Em um dos posts no X, um usuário pergunta se a foto é verdadeira ao Grok e a inteligência artificial da plataforma responde: “Imagens geradas por IA modernas podem ser praticamente indistinguíveis de fotos reais, dificultando a análise só visual. Essa imagem específica de Flávio Bolsonaro com espingarda ao lado de um elefante morto é falsa: montagem criada por IA. O safári turístico na África do Sul em março de 2025 ocorreu de fato (com fotos reais do grupo na savana publicadas pela piauí, mostrando animais vivos), mas sem qualquer registro de caça ou abate”.
Investigação e verificação
Investigado por: UOL e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: GZH, Nexo, Estadão, Correio Braziliense, Correio do Estado e Programa de Residência do Projeto Comprova
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