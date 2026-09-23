Morre detento condenado por matar sogros de ex-prefeito no ES

O detento Valmir Santana Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi condenado pela Justiça a 67 anos de prisão por matar os sogros de um ex-prefeito da cidade dentro de um hotel que pertencia às vítimas.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o caso é tratado como suicídio. "A unidade prisional realizou os procedimentos de praxe, incluindo a comunicação à família e o acionamento da Polícia Civil, responsável pela apuração da ocorrência", informou.





Valmir já esteve preso anteriormente, de dezembro 2019 a maio 2024, por outros crimes. Meses depois, voltou ao sistema prisional pelos assassinatos no hotel e estava na penitenciária desde outubro de 2024.