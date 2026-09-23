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Crime em hotel

Morre detento condenado por matar sogros de ex-prefeito no ES

Valmir Santana Ribeiro cumpria pena de 67 anos pelo assassinato de um casal dentro de um hotel em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 18:17

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

23 set 2026 às 18:17
Valmir Santana Ribeiro, em destaque, foi condenado por mortes em hotel em Cachoeiro
Valmir Santana Ribeiro, em destaque, foi condenado por mortes em hotel Crédito: Arquivo | A Gazeta

O detento Valmir Santana Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi condenado pela Justiça a 67 anos de prisão por matar os sogros de um ex-prefeito da cidade dentro de um hotel que pertencia às vítimas. 


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o caso é tratado como suicídio. "A unidade prisional realizou os procedimentos de praxe, incluindo a comunicação à família e o acionamento da Polícia Civil, responsável pela apuração da ocorrência", informou. 


Valmir já esteve preso anteriormente, de dezembro 2019 a maio 2024, por outros crimes. Meses depois, voltou ao sistema prisional pelos assassinatos no hotel e estava na penitenciária desde outubro de 2024.

O crime
Luiz Duarte e Cacilda Duarte, sogra e sogro de Victor Coelho
Luiz Duarte e Cacilda Duarte, assassinados em hotel  Crédito: Arquivo

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