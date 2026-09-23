Morre detento condenado por matar sogros de ex-prefeito no ES

O detento Valmir Santana Ribeiro, de 39 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi condenado pela Justiça a 67 anos de prisão por matar os sogros de um ex-prefeito da cidade dentro de um hotel que pertencia às vítimas.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o caso é tratado como suicídio. "A unidade prisional realizou os procedimentos de praxe, incluindo a comunicação à família e o acionamento da Polícia Civil, responsável pela apuração da ocorrência", informou.
Valmir já esteve preso anteriormente, de dezembro 2019 a maio 2024, por outros crimes. Meses depois, voltou ao sistema prisional pelos assassinatos no hotel e estava na penitenciária desde outubro de 2024.
- Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, foram assassinados dentro do Hotel Duarte, de propriedade das vítimas, no dia 8 de outubro de 2024.
- As vítimas eram pais da esposa de Victor Coelho, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.
- Dois cachorros da família também foram mortos pelos criminosos.
- Segundo a Justiça, Valmir Santana Ribeiro e a companheira dele à época, Adriana de Souza Santos, de 37 anos, alugaram um quarto no hotel e depois cometeram os assassinatos.
- Os dois foram presos e condenados a penas que somavam 132 de anos de prisão.