Crime brutal

Primeira-dama de Cachoeiro se manifesta sobre assassinato dos pais

Senhor, receba meus queridos pais aí no céu. Quanta dor!", desabafou a esposa do prefeito Victor Coelho

2 min de leitura min de leitura

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Keila Vetorazzi, a primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, fez uma publicação em rede social após a morte dos pais ocorrida em um crime brutal na manhã desta terça-feira (8). Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, 80, foram assassinados com golpes de faca dentro do hotel do qual eram proprietários e onde moravam, no bairro Baiminas.

Em um vídeo onde a família aparece em várias fotos ao lado de Cacilda e Luiz, Keila escreveu: "Senhor, receba meus queridos pais aí no céu. Quanta dor!"

O esposo de Keila, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho, também se manifestou sobre o episódio em uma rede social. "Neste momento de extrema dor, peço a todos que respeitem minha privacidade e o luto da minha família". E acrescentou: "Conto com a compreensão de todos para que possamos ter nosso momento de recolhimento e união familiar."

Plano de fugir para o RJ

Momentos após os assassinatos de Cacilda e Luiz, um casal foi detido. Primeiro um homem que estava com o veículo roubado das vítimas. Uma mulher que estaria com ele na hora do crime foi encontrada numa casa. Segundo o tenente-coronel Palaoro, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro, o homem suspeito foi preso no bairro Independência e confessou o crime. "Ele disse que tinha um plano de sair daqui, ir para Campos (RJ), que usaram drogas, e teve a coragem de fazer o que fez", afirmou o oficial da PM.

Cacilda Vetoraci Duarte, 77, e Luiz Geraldo Duarte, 80, foram assassinados . (Acervo familiar)

O delegado Felipe Vivas, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, deu detalhes do crime. "Um familiar acionou a polícia ao chegar em casa e encontrar vestígios de sangue. Também verificaram que o carro da vítima não estava no local. Paralelamente, foi disparado um alarme em busca do veículo. Ao mesmo tempo, a Guarda Municipal avistou o suspeito com o carro, ele estava com dificuldade de manobrar e pediu ajuda a populares para colocar o veículo na calçada. Nesse momento, a Guarda fez a abordagem”, disse.

“Os suspeitos possivelmente são usuários de drogas. O crime de furto não pode ser banalizado, pois basta o emprego de violência com resultado morte para se transformar em latrocínio, como neste caso, que teve requintes de crueldade e banalização da vida humana. Além das vítimas, mataram dois animais que estavam no imóvel. A suspeita é de latrocínio. Os suspeitos disseram que vieram se hospedar, mas ainda não temos detalhes para entender melhor a situação. A casa está toda revirada e com vestígios de sangue", detalhou o delegado Filipe Vivas.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta