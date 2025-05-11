Mãe e padrasto são presos suspeitos por morte de bebê deixada em UPA

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) analisa o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O padrasto e a mãe da criança de 1 ano e 6 meses, deixada já morta na UPA de Riviera da Barra , em Vila Velha, foram presos suspeitos pela morte da bebê. Segundo a Polícia Civil, a menina, chamada Agatha Ester Santos Barbosa, apresentava sinais de violência. A mãe foi identificada como Paula Nazarett dos Santos Barbosa, 31 anos, e o namorado dela como José Wilson Guimarães Júnior, de 38 anos.

De acordo com o laudo do médico legista, as lesões encontradas na menina são incompatíveis com causas naturais ou queda, sendo compatíveis com traumas provocados por terceiros.

Segundo a Polícia Civil, em nota no início da noite deste domingo, os dois foram autuados em flagrante por homicídio qualificado com emprego de meio insidioso ou cruel contra menor de 14 anos. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao sistema prisional. Em informação de manhã, a PC não havia confirmado a prisão dos envolvidos no caso.

Conforme boletim da PM, José Wilson tem medidas protetivas pela Lei Maria da Penha contra ele.

Em entrevista por telefone à TV Gazeta, a madrinha da criança contou que viu a afilhada na última quinta-feira (8) e que ela estava passando mal, com infecção urinária e diarreia. "Ela estava com uma infecção no sangue e na urina. Tomou o último remédio na quinta-feira à noite, prescrito para sete dias de tratamento. As perninhas, os bracinhos, tudo estava limpinho (sem machucados). Só estava com diarreia", disse a madrinha. Vizinhos da mãe, ouvidos pela reportagem, disseram que a mãe e o namorado saíram de casa com a menina depois que ela teve falta de ar.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, o namorado teria levado a criança à unidade de saúde alegando essa infecção preexistente e que ela estaria passando mal, mas a vítima já chegou morta ao local. O médico legista do Instituto Médico-Legal (IML) comunicou à polícia que, baseado em uma perícia preliminar, havia lesões no corpo, com hematomas principalmente na região do tórax.

"As lesões no corpo da menina eram graves e compatíveis com agressões por terceiros, descartando quedas acidentais ou doenças naturais", informa o documento. No registro policial, é informado que o legista não iria finalizar o laudo no mesmo dia.

Ainda no boletim, após receber essas informações do legista, uma equipe da Polícia Civil saiu em captura da mãe da criança e do seu companheiro.

A Polícia Civil informou mais cedo que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que identificará a causa da morte. O caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus-ES), que confirmou a entrada dos suspeitos no sistema prisional.

Prisão mantida