Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D

O sofrimento do Real Noroeste, na Série D do Campeonato Brasileiro, não tem fim. Na noite deste sábado, na abertura da quinta rodada do Grupo 12, o time capixaba sofreu mais uma derrota. Desta vez para o Porto-BA, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha. Laterna da chave, a equipe de Águia Branca saiu atrás do placar, buscou o empate com Mayco, mas teve dois jogadores expulsos e viu o time baiano marcar um gol no fim.





Com o resultado, o Porto-BA chega aos nove pontos ganhos, assume a primeira colocação do Grupo 12 e se mantém no G-4, independente dos resultados das outras duas partidas. No outro extremo da tabela está o Real Noroeste, com apenas um ponto somado em cinco jogo e na lanterna da chave.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), Porto-BA e Real Noroeste voltam a se enfrentar, mas desta vez no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.





O jogo



