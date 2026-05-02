Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D

O sofrimento do Real Noroeste, na Série D do Campeonato Brasileiro, não tem fim. Na noite deste sábado, na abertura da quinta rodada do Grupo 12, o time capixaba sofreu mais uma derrota. Desta vez para o Porto-BA, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha. Laterna da chave, a equipe de Águia Branca saiu atrás do placar, buscou o empate com Mayco, mas teve dois jogadores expulsos e viu o time baiano marcar um gol no fim.
Com o resultado, o Porto-BA chega aos nove pontos ganhos, assume a primeira colocação do Grupo 12 e se mantém no G-4, independente dos resultados das outras duas partidas. No outro extremo da tabela está o Real Noroeste, com apenas um ponto somado em cinco jogo e na lanterna da chave.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), Porto-BA e Real Noroeste voltam a se enfrentar, mas desta vez no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
O jogo
O primeiro tempo foi movimentado e com boas chances para os dois lados. O Real Noroeste começou mais agressivo e criou oportunidades importantes, parando em boas defesas do goleiro Thiago Passos. O Porto-BA aproveitou melhor os espaços e abriu o placar aos 27 minutos, com Ítalo, após jogada pela direita. Em desvantagem, o time capixaba teve a chance de empatar em um pênalti, mas Luiz Menezes teve a cobrança defendida por Thiago Passos. O time capixaba seguiu pressionando e o empate veio pouco depois: Mayco apareceu bem na área para igualar o marcador de cabeça, aos 41 minutos.
No segundo tempo, o jogo ganhou contornos mais tensos após a expulsão de Mayco, que deixou o Real Noroeste com um jogador a menos. Ainda assim, a equipe capixaba seguiu buscando o ataque e chegou a acertar o travessão em cobrança de escanteio. O Porto-BA também levou perigo, obrigando o goleiro Camilatto a fazer grande defesa em finalização à queima-roupa. Na reta final, após falha na saída de bola do goleiro, Firmino Coruja aproveitou e marcou o gol da vitória. Já nos acréscimos, o Real Noroeste teve mais um jogador expulso, Israel, e terminou a partida com dois atletas a menos, enquanto o Porto-BA administrou a vantagem até o apito final.