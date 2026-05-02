Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Futebol Capixaba

Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D

Time capixaba tem dois jogadores expulsos, perde pênalti e sofre gol no fim contra Porto-BA

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 19:42

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

02 mai 2026 às 19:42
Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Derley Ferreira/Real Noroeste FC

O sofrimento do Real Noroeste, na Série D do Campeonato Brasileiro, não tem fim. Na noite deste sábado, na abertura da quinta rodada do Grupo 12, o time capixaba sofreu mais uma derrota. Desta vez para o Porto-BA, por 2 a 1, no estádio José Olímpio da Rocha. Laterna da chave, a equipe de Águia Branca saiu atrás do placar, buscou o empate com Mayco, mas teve dois jogadores expulsos e viu o time baiano marcar um gol no fim.


Com o resultado, o Porto-BA chega aos nove pontos ganhos, assume a primeira colocação do Grupo 12 e se mantém no G-4, independente dos resultados das outras duas partidas. No outro extremo da tabela está o Real Noroeste, com apenas um ponto somado em cinco jogo e na lanterna da chave.


A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), Porto-BA e Real Noroeste voltam a se enfrentar, mas desta vez no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.


O jogo


Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Derley Ferreira/Real Noroeste FC

O primeiro tempo foi movimentado e com boas chances para os dois lados. O Real Noroeste começou mais agressivo e criou oportunidades importantes, parando em boas defesas do goleiro Thiago Passos. O Porto-BA aproveitou melhor os espaços e abriu o placar aos 27 minutos, com Ítalo, após jogada pela direita. Em desvantagem, o time capixaba teve a chance de empatar em um pênalti, mas Luiz Menezes teve a cobrança defendida por Thiago Passos. O time capixaba seguiu pressionando e o empate veio pouco depois: Mayco apareceu bem na área para igualar o marcador de cabeça, aos 41 minutos.


No segundo tempo, o jogo ganhou contornos mais tensos após a expulsão de Mayco, que deixou o Real Noroeste com um jogador a menos. Ainda assim, a equipe capixaba seguiu buscando o ataque e chegou a acertar o travessão em cobrança de escanteio. O Porto-BA também levou perigo, obrigando o goleiro Camilatto a fazer grande defesa em finalização à queima-roupa. Na reta final, após falha na saída de bola do goleiro, Firmino Coruja aproveitou e marcou o gol da vitória. Já nos acréscimos, o Real Noroeste teve mais um jogador expulso, Israel, e terminou a partida com dois atletas a menos, enquanto o Porto-BA administrou a vantagem até o apito final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados