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Brasileirão Feminino Série A3

Prosperidade vence Atlético-BA e garante vaga com gol olímpico

Classificado, Prospê pega o União, do Rio Grande do Norte

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 17:54

Camila Müller

Camila Müller

Publicado em 

02 mai 2026 às 17:54
Laura garantiu a classificação do Prospê para a segunda fase do Brasileirão Feminino Série A3 com gol olímpico
Laura garantiu a classificação do Prospê para a segunda fase do Brasileirão Feminino Série A3 com gol olímpico Renatinha Fotógrafa / Prosperidade

Com um gol olímpico de Laura, o Prosperidade garantiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, após vencer o Atlético-BA, por 1 a 0 (assista acima), nesta tarde, no Estádio Almiro Offranti, em Vargem Alta. Apesar do gol no fim da primeira etapa, o Prospê contou com os milagres da goleira Camila para, enfim, avançar para a próxima fase.


Com o resultado, o Prosperidade terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo 8, com 10 pontos, assim como o Juventude-SE, que terminou na liderança, com 16. Derrotado pelo time capixaba, o Atlético-BA deu adeus à competição com sete pontos.


Na próxima fase, o Prospê vai encarar o União-RN, que terminou como líder do Grupo 7. A disputa será em jogos de ida e volta, previstos para os dias 16 e 30 de maio, respectivamente. Nos próximos dias, a CBF vai confirmar oficialmente as datas, horários e locais das partidas.

O jogo

Prosperidade avança para a segunda fase do Brasileirão Feminino Série A3
Prosperidade avança para a segunda fase do Brasileirão Feminino Série A3 Renatinha Fotógrafa / Prosperidade

Embora o primeiro tempo fosse predominantemente ofensivo do Atlético-BA, com boas chances desperdiçadas ou defendidas pela goleira Camila, quem saiu na frente do placar foi o Prospê com um golaço. Aos 49 minutos, Laura abriu o marcador com um gol olímpico. Na segunda etapa, o clube de Alagoinhas insistiu novamente em tentar ao menos empatar o placar, mas novamente Camila fez diversos milagres, classificando o Prospê.

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