Prosperidade vence Atlético-BA e garante vaga com gol olímpico

Embora o primeiro tempo fosse predominantemente ofensivo do Atlético-BA, com boas chances desperdiçadas ou defendidas pela goleira Camila, quem saiu na frente do placar foi o Prospê com um golaço. Aos 49 minutos, Laura abriu o marcador com um gol olímpico. Na segunda etapa, o clube de Alagoinhas insistiu novamente em tentar ao menos empatar o placar, mas novamente Camila fez diversos milagres, classificando o Prospê.