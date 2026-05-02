Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Crime

Jovem confessa homicídio após mãe ser sequestrada por criminosos em Cariacica

Segundo polícia, vítima teria sido agredida após tentar invadir uma residência no bairro Padre Gabriel

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 17:46

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 mai 2026 às 17:46
Fachada da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Vitor Jubini

Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (1º), após procurar a Delegacia Regional de Cariacica, alegando que sua mãe, de 44 anos, estaria sendo vítima de um suposto sequestro. 


O motivo do cárcere seria um homicídio provocado por Eduardo Francisco Souza, que agrediu Marivaldo Gomes dos Santos, de 40 anos, que, segundo a polícia, teria tentado invadir uma residência no bairro Padre Gabriel.


De acordo com o relato, Eduardo só descobriu que Marivaldo tinha ido a óbito quando os supostos sequestradores enviaram imagens da mãe dele e fizeram ameaças, dizendo inclusive que cortariam os dedos dela caso ele não se deslocasse até um local indicado pelos criminosos. 


Durante a apuração, policiais civis verificaram que, de fato, havia um registro de homicídio ocorrido horas antes, na região. Uma foto de Marivaldo foi mostrada a Eduardo, que confirmou que havia entrado em luta corporal com a vítima.


Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão a Eduardo, e encaminhou a ocorrência à Central de Flagrantes. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.


A reportagem questionou a Polícia Civil sobre desfecho do suposto sequestro, entretanto, até o momento, não houve resposta.

Veja Também 

Imagem de destaque

Motorista foge de blitz e capota carro com esposa e filho de 2 anos em Cariacica

Presídio de Xuri, em Vila Velha

Preso por descumprir medida protetiva é assassinado em presídio de Vila Velha

Imagem de destaque

Homem é assassinado na rua após sair de festa em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados