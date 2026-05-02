Jovem confessa homicídio após mãe ser sequestrada por criminosos em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (1º), após procurar a Delegacia Regional de Cariacica, alegando que sua mãe, de 44 anos, estaria sendo vítima de um suposto sequestro.





O motivo do cárcere seria um homicídio provocado por Eduardo Francisco Souza, que agrediu Marivaldo Gomes dos Santos, de 40 anos, que, segundo a polícia, teria tentado invadir uma residência no bairro Padre Gabriel.





De acordo com o relato, Eduardo só descobriu que Marivaldo tinha ido a óbito quando os supostos sequestradores enviaram imagens da mãe dele e fizeram ameaças, dizendo inclusive que cortariam os dedos dela caso ele não se deslocasse até um local indicado pelos criminosos.





Durante a apuração, policiais civis verificaram que, de fato, havia um registro de homicídio ocorrido horas antes, na região. Uma foto de Marivaldo foi mostrada a Eduardo, que confirmou que havia entrado em luta corporal com a vítima.





Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão a Eduardo, e encaminhou a ocorrência à Central de Flagrantes. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





A reportagem questionou a Polícia Civil sobre desfecho do suposto sequestro, entretanto, até o momento, não houve resposta.