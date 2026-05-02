Preso por descumprir medida protetiva é assassinado em presídio de Vila Velha

Preso por ameaça e por descumprimento de medida protetiva, Ryan Fiorotti Gomes, de 22 anos, foi assassinado em uma cela do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva — o Complexo do Xuri — por outro detento, na manhã deste sábado (2).





A Secretária da Justiça (Sejus) diz que a morte foi constatada no momento da contagem de presos. "No local foram identificados indícios de violência e imediatamente foram acionadas a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica para providências cabíveis e preservação da cena", diz o órgão.





Ainda segundo a Sejus, durante a ocorrência outro preso, identificado apenas pelas iniciais V.S.R, de 25 anos, confessou a autoria do crime por estrangulamento, utilizando o golpe 'mata-leão'.





"Após os procedimentos, V.S.R foi encaminhado à Delegacia Regional do município e, após autuação, retornará para a unidade prisional", explica a secretaria.







A Sejus informou que Ryan tinha entradas e saídas no sistema prisional a partir de dezembro de 2022, pelos crimes de ameaça, no Código Penal, e de descumprimento de medida protetiva, na Lei Maria da Penha.





Já o autor do assassinato, deu entrada no sistema em setembro de 2020 por tráfico e associação para o tráfico de drogas e também por fraude.



