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Astrologia

Amor em maio: veja as tendências para a vida amorosa de cada signo

Será um mês de maior conexão, em que as relações tenderão a ganhar mais sensibilidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 14:54

As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade em maio (Imagem: New Africa | Shutterstock)
As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade em maio Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O mês de maio trará um clima emocional mais profundo, com espaço para conversas importantes, revelações e recomeços no amor. As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade, mas também pedirão maturidade para lidar com verdades que virão à tona. Será um período de conexão, mas também de ajustes — e quem souber ouvir o próprio coração sairá na frente.

Áries

O ariano poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado (Imagem: arammart | Shutterstock)
O ariano poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Você poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado. Será um mês para desacelerar e olhar com mais carinho para quem está ao seu lado. Conversas sinceras fortalecerão vínculos. Se estiver solteiro(a), alguém poderá tocar seu coração de forma inesperada.

Touro

O taurino estará mais aberto para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes (Imagem: arammart | Shutterstock)
O taurino estará mais aberto para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
O amor ganhará leveza e mais diálogo. Você estará mais aberto(a) para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes. Mas será importante ter atenção para não falar sem pensar — o equilíbrio entre razão e emoção será essencial.

Gêmeos

O poder de atração do geminiano estará em alta neste mês (Imagem: arammart | Shutterstock)
O poder de atração do geminiano estará em alta neste mês Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Seu poder de atração estará em alta , e você tenderá a chamar atenção com facilidade. Ainda assim, será importante saber o que realmente quer, para não se envolver em situações confusas. Clareza emocional será o seu maior trunfo.

Câncer

No amor, o canceriano tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros (Imagem: arammart | Shutterstock)
No amor, o canceriano tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Com o amor mais alinhado à sua essência, você tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros. Será um período de magnetismo e conexão profunda . Apenas evite se entregar rápido demais — vá com calma e observe.

Leão

O leonino poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor os sentimentos (Imagem: arammart | Shutterstock)
O leonino poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor os sentimentos Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Maio pedirá mais introspecção na vida amorosa. Você poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor seus sentimentos. Relações que não fizerem mais sentido poderão ser deixadas para trás. Será um processo de cura.

Virgem

No amor, o virginiano estará mais aberto a novas experiências (Imagem: arammart | Shutterstock)
No amor, o virginiano estará mais aberto a novas experiências Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
O amor poderá surgir de forma inesperada, especialmente por meio de amigos ou ambientes sociais. Você estará mais aberto(a) a novas experiências. Nos relacionamentos , será um bom momento para sair da rotina e renovar a conexão.

Libra

O libriano poderá sentir vontade de construir algo mais sólido (Imagem: arammart | Shutterstock)
O libriano poderá sentir vontade de construir algo mais sólido Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
A vida amorosa ganhará mais seriedade. Você poderá sentir vontade de construir algo mais sólido ou, então, perceber que certas relações não terão futuro. Escolhas importantes poderão acontecer — e exigirão firmeza emocional.

Escorpião

O escorpiano poderá viver momentos decisivos no amor (Imagem: arammart | Shutterstock)
O escorpiano poderá viver momentos decisivos no amor Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
A intensidade tomará conta do seu coração . Emoções virão à tona com força, e você poderá viver momentos decisivos no amor. Será um mês de revelações — tanto positivas quanto desafiadoras. Verdades libertarão.

Sagitário

Para o sagitariano, o amor pedirá mais profundidade e entrega (Imagem: arammart | Shutterstock)
Para o sagitariano, o amor pedirá mais profundidade e entrega Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
O amor pedirá mais profundidade e entrega. Você poderá se ver mais envolvido(a) do que gostaria, o que poderá assustar no início. No entanto, haverá potencial para conexões transformadoras. Permita-se sentir sem fugir.

Capricórnio

Para o capricorniano, o diálogo será essencial para manter o equilíbrio (Imagem: arammart | Shutterstock)
Para o capricorniano, o diálogo será essencial para manter o equilíbrio Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Relacionamentos ganharão destaque e pedirão atenção. Poderá ser um mês de decisões importantes, seja para oficializar algo ou encerrar ciclos. O diálogo será essencial para manter o equilíbrio.

Aquário

O aquariano poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos (Imagem: arammart | Shutterstock)
O aquariano poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
Mudanças internas impactarão diretamente sua forma de amar. Você poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos. Será um momento de transformação profunda — e isso se refletirá em suas escolhas afetivas.

Peixes

O pisciano estará mais comunicativo e aberto a novas conexões (Imagem: arammart | Shutterstock)
O pisciano estará mais comunicativo e aberto a novas conexões Crédito: Imagem: arammart | Shutterstock
O amor ganhará mais romantismo e troca e m ocional . Você estará mais comunicativo(a) e aberto(a) a novas conexões. Será um ótimo momento para se declarar, se aproximar de alguém especial ou reacender a chama em um relacionamento.

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