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Motorista foge de blitz e capota carro com esposa e filho de 2 anos em Cariacica

Condutor Leonardo Santos Vitório, 24 anos, admitiu ter usado drogas e estava sob efeitos de álcool. A companheira dele e o filho de 2 anos tiveram ferimentos leves.

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 15:44

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

02 mai 2026 às 15:44
Antes de capotar (foto à esquerda), motorista atingiu outros carros (à direita) TV Gazeta/Reprodução

Um carro capotou após o motorista fugir de uma blitz da polícia na tarde de sexta-feira (1º), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O condutor foi identificado como Leonardo Santos Vitório, de 24 anos. No veículo também estavam a esposa e o filho de 2 anos.


No boletim da polícia consta que o o motorista admitiu ter usado drogas e estava sob efeitos de álcool. A companheira dele e o filho de 2 anos tiveram ferimentos leves. O atendimento médico foi recusado por eles.


Segundo a polícia, o motorista não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele colocou pedestres e outros veículos em risco. Dois carros foram danificados durante a perseguição.


Em determinado momento, o carro bateu em dois veículos e em uma casa. Em seguida, capotou.


Após consulta, os policiais constataram que o motorista estava com a CNH vencida desde julho de 2025. O carro estava com licenciamento atrasado. O condutor também relatou uso de maconha e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. O veículo foi removido ao pátio.


Leonardo foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de substância psicoativa, causar lesão corporal culposa na direção de veículo e desobedecer ordem legal.


O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário de Viana, na Região Metropolitana de Vitória.


*Com informações do g1ES

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