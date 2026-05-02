Família e amigos se despedem de dono de bar assassinado em Vila Velha

O gerente comercial Sérgio Rangel é do Rio de Janeiro e lembra quando chegou ao Estado, há três anos, para se estabelecer em Vila Velha. Ele conta que era um domingo e todo o comércio estava fechado, menos o Bar do Ferreira. "Foi o primeiro contato que eu fiz com ele. Não tinha nada aberto, só o bar que ele estava preparando para começar o dia, e aí ele me deu as boas-vindas", relembrou.





Na noite antes do crime, Sérgio foi com a esposa ao estabelecimento para comer a costela do comerciante. "Eu adorava! Eu comi e fui para casa. De manhã, fiquei sabendo o que tinha acontecido logo depois de eu sair", lamentou, reforçando sua incredulidade diante da banalidade com que a vida das pessoas é tratada.





Por fim, o gerente comercial, destacou o perfil de Ferreira, que fazia dele um amigo. "Acho que a característica mais forte dele é que era de verdade, sabe? Todo mundo gostava dele sabendo do jeito que era, da forma que agia, muito sério, mas que tratava todo mundo bem. Ele vai deixar muita saudade! Acho que Santa Paula não será mais a mesma sem ele, porque conseguia trazer pessoal de tudo quanto é lugar para visitar o bar", contou.







A aposentada Socorro Fonseca, amiga de Ferreira há 20 anos, desde que o comerciante abriu o bar, reforça o sentimento de tristeza pelo assassinato.





"É muito triste e uma perda muito grande. Ele não era uma pessoa de confusão, tratava todo mundo bem. Não merecia", desabafou Socorro, acrescentando que o melhor torresmo de Santa Paula era Ferreira quem fazia.