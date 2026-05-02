Idoso de 74 anos morre após batida entre picape e caminhonete em Jaguaré

Um idoso de 74 anos morreu após um acidente de carro na região de Japira, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (2). Ele foi identificado como Adelço Pereira.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após a colisão entre uma caminhonete Ranger e uma picape Montana. A vítima que morreu dirigia a picape. O idoso foi encaminhado para um hospital no Centro de Jaguaré, junto com a passageira, mas não resistiu. A dinâmica do acidente não foi divulgada, assim como o estado de saúde da passageira.
O motorista da caminhonete, de 25 anos, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus. A Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento, e somente após a conclusão das oitivas terão informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.
A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. O velório está previsto a partir das 19h deste sábado (2), na Capela Municipal de Jaguaré. O sepultamento será às 10h de domingo no Cemitério de Marilândia.