Homem morre e dois ficam feridos após criminosos passarem atirando em rua na Serra

Um homem morreu e outros dois ficaram feriados após um tiroteio no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (1º). Os três baleados foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde foi constatada a morte de Lázaro Alves de Souza e as outras vítimas receberam os primeiros cuidados médicos.





A Secretaria de Defesa Social da Serra disse, em nota, que a Guarda Municipal foi acionada nesta tarde após três baleados darem entrada na unidade de saúde. Diante dos fatos, agentes foram enviados para reforçar o patrulhamento em Central Carapina. Depois do atendimento inicial na UPA, duas vítimas dos disparos seriam levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE São Lucas, em Vitória, que é referência em trauma.

