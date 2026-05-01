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Em Central Carapina

Homem morre e dois ficam feridos após criminosos passarem atirando em rua na Serra

Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º) e segurança precisou ser reforçada na região

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 16:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 mai 2026 às 16:08

Um homem morreu e outros dois ficaram feriados após um tiroteio no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (1º). Os três baleados foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde foi constatada a morte de Lázaro Alves de Souza e as outras vítimas receberam os primeiros cuidados médicos. 


A Secretaria de Defesa Social da Serra disse, em nota, que a Guarda Municipal foi acionada nesta tarde após três baleados darem entrada na unidade de saúde. Diante dos fatos, agentes foram enviados para reforçar o patrulhamento em Central Carapina. Depois do atendimento inicial na UPA, duas vítimas dos disparos seriam levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE São Lucas, em Vitória, que é referência em trauma. 

Lázaro Alves de Souza (destaque) foi baleado e morto no bairro Central Carapina, na Serra
Lázaro Alves de Souza (destaque) foi baleado e morto no bairro Central Carapina, na Serra Arquivo AG e Acervo pessoal

Conforme apuração preliminar do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, homens em um carro branco passaram na rua, atiraram nas vítimas e fugiram em seguida. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais informações sobre o caso, porém a ocorrência está em andamento e não há ainda detalhes sobre as circunstâncias ou mesmo prisão de suspeitos. 


A Polícia Civil reforçou que a investigação está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo de Lázaro será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para ser examinado e, posteriormente, será liberado para os familiares. "Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", afirma a Polícia Civil. 

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