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Funcionária baleada

Policial e amigo envolvidos em briga que acabou com mulher baleada são presos na Serra

Caso aconteceu em um distribuídora de bebidas no município. Prisões foram decretadas por juíza

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 10:01

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mai 2026 às 10:01

O investigador da Polícia Civil Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos, foi preso na noite de quinta-feira (30) por envolvimento em uma confusão que terminou com uma mulher baleada em uma distribuidora, no bairro Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (29).


Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram o policial se aproximando da vítima, de 31 anos, e iniciando agressões. A vítima, que é funcionária da unidade, tenta se defender e o policial saca a arma. Ela consegue atingi-lo com uma barra de ferro, fazendo com que a arma caia no chão. 


Nesse momento, um segundo homem, identificado como Odair José Rodrigues de Andrade, de 52 anos, amigo do investigador, pega a arma e efetua vários disparos contra a mulher, que é atingida nas costas e na perna. Ele também foi detido na noite de quinta (30).

Entenda o caso

Testemunhas relataram que o policial chegou ao local aparentemente embriagado. Ele teria tentado comprar bebidas e se desentendido com funcionárias da distribuidora no momento do pagamento. Após os disparos, os dois homens deixaram o local.


A Polícia Militar foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos, se envolveu em uma confusão que terminou com uma mulher baleada em uma distribuidora no Bairro Laranjeiras, na Serra
Mulher foi baleada dentro de distribuidora na Serra. Crédito: reprodução

Liberados após depoimento

Durante buscas, os militares receberam informações de que os homens teriam sido vistos em um posto de combustíveis. Eles foram localizados dentro de um veículo, onde também foram apreendidos uma arma de fogo e carregadores com munições. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. 


Em primeiro momento, a Polícia Civil decidiu por liberar os conduzidos e encaminhou o fato para investigação. A arma de fogo, de propriedade da corporação, foi recolhida e o porte de arma do policial foi suspenso.


"A partir deste momento, ele passa a desempenhar atividade administrativa. A Corregedoria instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar e o caso seguirá sob investigação", informou a PC.

Prisão temporária

Apesar da liberação inicial, os dois homens acabaram presos na noite de quinta-feira (30), após um mandado de prisão temporária ser expedido pela juíza Bissolina Lage, titular da 3ª Vara Criminal da Serra, a pedido da Polícia Civil.


Nesta sexta-feira (1º), o delegado Diego Yamashita, corregedor-geral da PCES, explicou que, no momento em que os homens foram ouvidos, o delegado de plantão da Delegacia Regional da Serra ainda não havia tido acesso às imagens das câmeras de segurança e a vítima ainda estava em atendimento médico no hospital, sem condições de prestar informações naquele momento.


Sem esses elementos, os homens acabaram sendo liberados, mas as investigações continuaram ao longo do dia, a vítima foi ouvida e, diante dos novos elementos, a prisão foi solicitada.


“O que o delegado decidiu foi com base em histórias conflitantes do policial e da pessoa que representava a vítima. Isso gerou essa insegurança de cometer algum ato de abuso, mas a Corregedoria estava acompanhando, acionou os setores competentes e necessários para aprofundamento das investigações.”


O investigador, especificamente, foi detido em sua própria residência, em uma ação acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil, de onde foram recolhidos armamentos e materiais relacionados ao cargo, e um revólver sem registro regular, que configura crime de posse ilegal de arma de fogo.


Em relação ao amigo de Herbert, o delegado da DEHPP Luiz Gustavo Ximenes, explicou que quando a polícia entrou a casa dele, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi capturado.


As investigações agora continuam para que a motivação do crime seja identificada.

Preso anteriormente

O policial civil já havia sido preso em outubro do ano passadopor dirigir após ingerir bebida alcoólica e deixar uma pessoa ferida ao se envolver em um acidente em Jardim Limoeiro, na Serra. Uma criança de cinco anos estava no veículo e sofreu ferimentos leves. 


Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

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