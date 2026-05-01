Policial e amigo envolvidos em briga que acabou com mulher baleada são presos na Serra

Apesar da liberação inicial, os dois homens acabaram presos na noite de quinta-feira (30), após um mandado de prisão temporária ser expedido pela juíza Bissolina Lage, titular da 3ª Vara Criminal da Serra, a pedido da Polícia Civil.





Nesta sexta-feira (1º), o delegado Diego Yamashita, corregedor-geral da PCES, explicou que, no momento em que os homens foram ouvidos, o delegado de plantão da Delegacia Regional da Serra ainda não havia tido acesso às imagens das câmeras de segurança e a vítima ainda estava em atendimento médico no hospital, sem condições de prestar informações naquele momento.





Sem esses elementos, os homens acabaram sendo liberados, mas as investigações continuaram ao longo do dia, a vítima foi ouvida e, diante dos novos elementos, a prisão foi solicitada.





“O que o delegado decidiu foi com base em histórias conflitantes do policial e da pessoa que representava a vítima. Isso gerou essa insegurança de cometer algum ato de abuso, mas a Corregedoria estava acompanhando, acionou os setores competentes e necessários para aprofundamento das investigações.”





O investigador, especificamente, foi detido em sua própria residência, em uma ação acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil, de onde foram recolhidos armamentos e materiais relacionados ao cargo, e um revólver sem registro regular, que configura crime de posse ilegal de arma de fogo.





Em relação ao amigo de Herbert, o delegado da DEHPP Luiz Gustavo Ximenes, explicou que quando a polícia entrou a casa dele, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi capturado.





As investigações agora continuam para que a motivação do crime seja identificada.