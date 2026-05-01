Dupla chega de moto, invade casa e mata homem a tiros em Linhares

Um homem foi morto a tiros no início da noite de quinta-feira (30), no bairro José Rodrigues Maciel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h20, nos fundos de uma residência na Rua Montanha. A vítima foi encontrada caída no local e já estava sem vida.
De acordo com moradores, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha, entraram na residência e fizeram vários disparos. Após o crime, eles deixaram o local. No imóvel, policiais encontraram cápsulas de munição de diferentes calibres e marcas de tiros na parede.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou a morte. A perícia da Polícia Científica também esteve no local para os procedimentos. Durante as buscas, uma moto, que pode ter sido usada no crime, foi encontrada escondida em uma área de vegetação. O veículo tinha restrição de furto ou roubo. A Polícia Civil investiga o caso.