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Polícia

Homem é morto a facadas em casa em São Mateus; suspeita aciona PM e foge

Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado morto em uma despensa; mulher teria invadido imóvel e chegou a publicar vídeo com faca ensanguentada antes de fugir

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 12:00

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 abr 2026 às 12:00
Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado em uma despensa com várias perfurações
Familiares e vizinhos relataram aos policiais que a suspeita vinha fazendo ameaças contra Aguilar desde a última semana. Montagem | A Gazeta

Um homem de 64 anos, identificado como Aguilar Pigatti, foi morto a facadas na noite de terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da casa, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.


De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima apontaram como suspeita uma mulher que já teria trabalhado para a família anteriormente.


Testemunhas relataram que a suspeita usou uma cadeira para pular o muro da residência e atacar Aguilar. A perícia confirmou sinais de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e a cadeira posicionada no local.


Após o crime, a mulher teria ido até a própria casa e acionado a polícia. Antes de fugir, ela publicou um vídeo em uma rede social segurando uma faca com as mãos ensanguentadas. Segundo a PM, as tatuagens e imagens no perfil ajudaram na identificação da suspeita. O nome e a idade dela não foram divulgados.


Vizinhos e parentes informaram que a mulher vinha fazendo ameaças contra a vítima desde a última semana. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e na residência da suspeita, mas ela não foi localizada.


O corpo de Aguilar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso.

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