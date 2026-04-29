Homem é morto a facadas em casa em São Mateus; suspeita aciona PM e foge

Um homem de 64 anos, identificado como Aguilar Pigatti, foi morto a facadas na noite de terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da casa, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.





De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima apontaram como suspeita uma mulher que já teria trabalhado para a família anteriormente.





Testemunhas relataram que a suspeita usou uma cadeira para pular o muro da residência e atacar Aguilar. A perícia confirmou sinais de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e a cadeira posicionada no local.





Após o crime, a mulher teria ido até a própria casa e acionado a polícia. Antes de fugir, ela publicou um vídeo em uma rede social segurando uma faca com as mãos ensanguentadas. Segundo a PM, as tatuagens e imagens no perfil ajudaram na identificação da suspeita. O nome e a idade dela não foram divulgados.





Vizinhos e parentes informaram que a mulher vinha fazendo ameaças contra a vítima desde a última semana. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e na residência da suspeita, mas ela não foi localizada.





O corpo de Aguilar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso.